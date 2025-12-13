Soudan: FAS - L'attaque contre le siège de l'ONU à Kadugli révèle le programme destructeur de la milice

13 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Les Forces Armées Soudanaises ont déclaré aujourd'hui dans un communiqué que, poursuivant ses agissements criminels, la milice terroriste Al-Dagalo a ciblé le siège des Nations Unies et le bataillon bangladais à Kadugli, dans le Sud Kordofan , à l'aide d'un drone stratégique et en tirant trois missiles.

Cette attaque perfide a entraîné l'incendie d'un entrepôt de l'ONU, la mort de six membres du personnel et des blessures à sept autres, tous appartenant au bataillon bangladais.

Le communiqué ajoute que cet acte criminel constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et des résolutions de l'ONU protégeant les forces de maintien de la paix et les installations des Nations Unies, révélant clairement le programme destructeur de la milice rebelle et de ses soutiens.

Les forces armées ont réaffirmé leur plein engagement envers les principes du droit international humanitaire et le respect de l'intégrité des locaux des Nations Unies et des infrastructures internationales. Elles ont également appelé la communauté internationale et les organisations de défense des droits humains à assumer leurs responsabilités morales face aux violations en cours sur le terrain.

