Soudan: Le Premier Ministre condamne et appelle l'ONU à désigner le soutien rapide comme organisation terroriste

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a condamné fermement l'attaque aérienne menée par la milice rebelle terroriste de soutien rapide utilisant un drone, visant le siège des Nations Unies à Kadugli, ce qui constitue une violation flagrante de la protection des installations onusiennes et une violation flagrante du droit international humanitaire.

Il a souligné que le fait de viser une installation onusienne protégée par le droit international humanitaire constituait une escalade dangereuse et un acte criminel assimilable à un acte terroriste organisé, qui révélait un mépris délibéré du droit international et une menace directe pour le travail des missions humanitaires et internationales.

Le Premier Ministre a tenu pleinement responsable de cette attaque la milice terroriste du Soutien rapide et a appelé les Nations Unies, la communauté internationale, les organisations juridiques et humanitaires et les personnes de bonne conscience dans le monde à adopter des positions fermes et des mesures dissuasives qui garantissent la protection des installations des Nations Unies, des travailleurs dans le domaine humanitaire, des civils et des biens civils et de service, et à traduire les auteurs en justice conformément au droit international.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné que la milice rebelle terroriste remplissait toutes les conditions pour être considérée parmi les groupes terroristes, en raison de l'insistance claire et constante à violer toutes les normes et lois internationales et les valeurs humanitaires.