Ethiopie: Le pays et la Corée du Sud renforcent leur coopération stratégique dans les secteurs de la construction et de l'investissement

14 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Corée du Sud ont enregistré une avancée significative dans le renforcement de leur coopération durable dans les domaines économique et de la construction à l'occasion du Forum d'affaires Éthiopie-Corée des entrepreneurs spécialisés, organisé à Addis-Abeba.

Cette rencontre a permis de passer des échanges exploratoires à des perspectives concrètes de mise en oeuvre de projets, portés par des entreprises coréennes sur la base d'études de faisabilité solides et d'analyses approfondies des risques, illustrant une volonté d'investissement réelle et structurée.

La Corée du Sud a, à cette occasion, réaffirmé sa position de partenaire stratégique majeur de l'Éthiopie dans des secteurs clés tels que la production industrielle, les infrastructures, l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, les systèmes numériques et la modernisation industrielle.

Les entreprises coréennes ont été reconnues pour la qualité de leurs réalisations, leur expertise en ingénierie, leur professionnalisme et leur sens des responsabilités, établissant ainsi des standards de référence dans le secteur de la construction en Éthiopie.

De son côté, l'Association coréenne des entrepreneurs spécialisés (KOSCA), qui regroupe quelque 60 000 entreprises et deux millions de professionnels, s'est engagée à partager l'expertise technologique de la Corée du Sud en matière de construction, de développement des compétences, d'éducation et de formation, contribuant directement aux ambitieux projets d'infrastructures de l'Éthiopie.

Les autorités éthiopiennes ont souligné que cette coopération vise à dépasser le cadre de projets isolés pour évoluer vers de véritables écosystèmes d'investissement à long terme, tandis que l'ambassade de la République de Corée a réaffirmé son engagement à soutenir pleinement les investisseurs, en veillant à un environnement stable et propice aux affaires.

Dans son ensemble, ce forum constitue un tournant majeur vers une croissance partagée, un transfert effectif de technologies et une coopération économique durable entre l'Éthiopie et la Corée du Sud.

