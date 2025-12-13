Ile Maurice: Plus de 100 chiens proposés à l'adoption gratuite à Bagatelle Mall

À l'approche des fêtes de fin d'année, la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), en collaboration avec Om Lombard et Zoomania | Vetmania 24/7, organise le dernier week-end d'adoption de l'année à Bagatelle Mall, Home & Leisure. Baptisé Free Adoption Week-End, l'événement se tient en face du magasin Zoomania et vise à offrir une nouvelle chance à plus de 100 chiens à la recherche d'une famille pour la vie.

Afin d'encourager l'adoption responsable, plusieurs services essentiels sont offerts gratuitement aux adoptants. Les chiens adoptés seront enregistrés sans frais, bénéficieront d'un microchip, des vaccins nécessaires ainsi que d'un traitement de vermifugation. À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent non seulement réduire le nombre d'animaux en refuge, mais aussi sensibiliser le public à l'importance de l'engagement à long terme envers les animaux de compagnie.

Ce dernier rendez-vous de l'année se veut également un message d'espoir à l'approche de Noël, en invitant le public à poser un geste solidaire en offrant un foyer aimant à un animal dans le besoin.