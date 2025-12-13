Guinée Bissau: Crise politique au pays - La diaspora bissau-guinéenne exige la publication des résultats électoraux

Ce samedi, aux côtés d'organisations panafricanistes, la diaspora bissau-guinéenne est descendue dans la rue pour réclamer la publication immédiate des résultats de l'élection présidentielle du 24 novembre en Guinée-Bissau. Une mobilisation portée notamment par Fodé Sané, membre d'organisations panafricaines, et Joaozinho Correia, directeur de campagne de la diaspora Bissau-guinéen du candidat Fernando Dias da Costa.

Selon les organisateurs, la participation massive du peuple bissau-guinéen témoigne d'une volonté claire de changement. « Le peuple s'est exprimé et a majoritairement voté pour Fernando Dias da Costa, candidat de la coalition PAIGC-PRS », a déclaré Fodé Sané, affirmant que le scrutin s'est déroulé de manière « claire et transparente » jusqu'à l'étape de la proclamation des résultats.

Les manifestants dénoncent ce qu'ils qualifient de « coup d'État orchestré », accusant le président sortant Umaro Sissoco Embaló, avec le soutien de militaires, de confisquer le pouvoir. « Enough is enough. Nous ne laisserons pas un petit groupe confisquer la démocratie », a martelé Fodé Sané, appelant la CEDEAO et l'Union africaine à « prendre leurs responsabilités ».

De son côté, Joaozinho Correia a exigé la reconnaissance de la victoire de Fernando Dias da Costa, dénonçant des irrégularités électorales et toute implication de l'armée dans le processus politique. « Nous n'avons pas besoin de militaires au pouvoir. Le peuple a choisi », a-t-il insisté.

Pour la diaspora, le combat dépasse les frontières nationales. « C'est un combat africain pour la souveraineté et la démocratie », concluent les manifestants, déterminés à poursuivre la mobilisation jusqu'à la proclamation officielle des résultats.