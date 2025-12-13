À la veille du sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja, des organisations de la société civile dénoncent un « complot d'État » en Guinée-Bissau et appellent à une transition démocratique respectueuse du verdict des urnes.

À la veille de la 68e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, prévue ce dimanche 14 décembre 2025 à Abuja (Nigeria), 17 organisations et mouvements de la société civile d'Afrique de l'Ouest ont lancé un appel pressant à l'organisation régionale pour la publication immédiate des résultats des élections présidentielle et législatives tenues le 23 novembre dernier en Guinée-Bissau.

Parmi les signataires figurent notamment Tournons La Page (Guinée, Sénégal et réseau régional), AfricTivistes, Afrika Jom Center, Front Citoyen Togo Debout, CR Bénin Check ou encore la Ligue bissau-guinéenne des droits de l'homme. Dans une déclaration conjointe rendue publique le 13 décembre à Abuja, ces organisations se disent « profondément préoccupées » par la situation politique née de la prise du pouvoir par les militaires le 26 novembre 2025.

Les signataires rejettent la qualification classique de « coup d'État » et parlent plutôt d'un « complot d'État » qui aurait été orchestré par le président sortant, Umaro Sissoco Embaló, en connivence avec les forces armées. Ils dénoncent une manœuvre visant à entraver la publication officielle des résultats électoraux, pourtant issus d'un scrutin salué par la communauté internationale comme « apaisé, libre et transparent ».

Selon la société civile ouest-africaine, la non-publication des résultats constitue une atteinte grave à la volonté populaire et prive la Guinée-Bissau d'une occasion historique de connaître sa première alternance démocratique pacifique. Elle rappelle que, malgré la destruction alléguée de certaines copies de procès-verbaux au niveau de la Commission nationale électorale (CNE), des exemplaires authentiques demeurent disponibles auprès des Commissions régionales électorales et des gouvernorats, conformément à la loi électorale en vigueur.

Dans leur plaidoyer, les organisations demandent à la CEDEAO de maintenir une pression constante sur les autorités militaires afin qu'elles publient sans délai les résultats des élections, créent les conditions pour l'investiture rapide du président élu et prennent des sanctions ciblées contre les auteurs et complices de ce qu'elles qualifient de « complot d'État ignoble ».

La déclaration s'adresse également directement aux autorités militaires bissau-guinéennes, leur demandant la libération immédiate de l'opposant Domingos Simões Pereira, ancien Premier ministre, ainsi que de toutes les personnalités politiques détenues arbitrairement. Elles les exhortent par ailleurs à coopérer pleinement avec la CEDEAO et la communauté internationale pour faciliter l'installation du président démocratiquement élu.

« La publication des résultats et le respect de la volonté du peuple bissau-guinéen sont les seuls moyens de garantir la stabilité et la paix en Guinée-Bissau », concluent les signataires, plaçant désormais la CEDEAO face à ses responsabilités à l'occasion de son sommet d'Abuja.