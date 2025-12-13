Congo-Kinshasa: Décès du joueur Chiko Ushindi de la JS Groupe Bazano de Lubumbashi

13 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le football congolais est en deuil. Chiko Ushindi, dit Ushindi wa Kubanza, joueur de la JS Groupe Bazano, est décédé ce samedi 13 décembre à Lubumbashi à la suite d'une courte maladie.

Issu de la Katumbi Football Academy, Ushindi a fait ses premiers pas au TP Mazembe, avant de poursuivre sa carrière dans plusieurs clubs de renom. Il a notamment évolué au CS Don Bosco, aux Young Africans en Tanzanie, à l'AS V.Club de Kinshasa, puis à la JS Groupe Bazano.

Reconnu pour son talent et son engagement sur le terrain, Chiko Ushindi laisse derrière lui le souvenir d'un joueur combatif et respecté. Sa carrière, jalonnée de passages dans des clubs prestigieux, témoigne de sa contribution au football congolais et africain.

« Nous perdons un talent immense, un fils du club », a écrit dans un message des condoléances, Moise Katumbi, président du club TP Mazembe.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.