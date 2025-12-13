Congo-Kinshasa: Décès du joueur Chiko Ushindi de la JS Groupe Bazano de Lubumbashi

Le football congolais est en deuil. Chiko Ushindi, dit Ushindi wa Kubanza, joueur de la JS Groupe Bazano, est décédé ce samedi 13 décembre à Lubumbashi à la suite d'une courte maladie.

Issu de la Katumbi Football Academy, Ushindi a fait ses premiers pas au TP Mazembe, avant de poursuivre sa carrière dans plusieurs clubs de renom. Il a notamment évolué au CS Don Bosco, aux Young Africans en Tanzanie, à l'AS V.Club de Kinshasa, puis à la JS Groupe Bazano.

Reconnu pour son talent et son engagement sur le terrain, Chiko Ushindi laisse derrière lui le souvenir d'un joueur combatif et respecté. Sa carrière, jalonnée de passages dans des clubs prestigieux, témoigne de sa contribution au football congolais et africain.

« Nous perdons un talent immense, un fils du club », a écrit dans un message des condoléances, Moise Katumbi, président du club TP Mazembe.