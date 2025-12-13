Cote d'Ivoire: Inhumation - Décédée le 3 décembre 2025, l'actrice Nadiya Sabeh repose désormais au cimetière de Williamsville

L'actrice, comédienne et animatrice ivoirienne Nadiya Sabeh, par ailleurs épouse de l'artiste ivoirien Ariel Sheney, a été inhumée le samedi 13 décembre 2025, au cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé.

La mise en terre a constitué un moment particulièrement douloureux pour la famille, les amies et amis de l'illustre disparue, ainsi que pour de nombreuses personnalités du monde culturel.

Des visages empreints de tristesse, parfois baignés de larmes, étaient visibles parmi les personnes présentes, peinant à contenir leur émotion. Une séparation que personne ne souhaitait, mais à laquelle tous ont dû se résoudre. Le samedi 13 décembre, ils étaient nombreux au cimetière pour l'accompagner à sa dernière demeure.

Il convient de rappeler que Nadiya Sabeh est décédée le mercredi 3 décembre 2025, des suites d'un cancer du sein contre lequel elle se battait depuis plusieurs mois.

Carrière professionnelle

Nadiya Sabeh, selon des informations fournies par Wikipédia, s'est fait connaître sur les scènes ivoiriennes à travers plusieurs productions théâtrales, avant d'apparaître dans des programmes télévisés en qualité d'animatrice et de comédienne. Sa capacité à incarner divers rôles et son style de narration visuelle lui ont valu une audience sans cesse croissante.

Très active en ligne, elle a rassemblé une importante communauté grâce à des contenus variés, notamment des conseils, des réflexions personnelles, des témoignages et des actions de sensibilisation. Elle a su exploiter les plateformes numériques pour aborder des thématiques telles que la résilience, la motivation et la santé.

En 2024, elle a publié une oeuvre intitulée « Voyage au coeur de la vie », un livre autobiographique dans lequel elle évoque ses expériences personnelles, notamment son combat contre la maladie.

Engagement

C'est en 2024 que Nadiya Sabeh a rendu publique sa lutte contre le cancer du sein. Durant cette période, elle a multiplié les messages de sensibilisation à l'importance du dépistage précoce et s'est impliquée dans des actions solidaires, notamment en faveur des femmes atteintes de cancer. Elle a également participé à des campagnes de sensibilisation durant le mois d'Octobre Rose.

Héritage

Considérée comme l'une des figures émergentes de la scène culturelle ivoirienne, Nadiya Sabeh laisse l'image d'une artiste polyvalente et d'une communicante profondément engagée. Son témoignage public sur la maladie a contribué à accroître la visibilité des enjeux liés au cancer du sein en Côte d'Ivoire.

Son combat ne restera pas vain, car sa disparition a suscité le samedi 13 décembre 2025, au cimetière de Williamsville, une vive émotion et une détermination collective à lutter davantage contre cette maladie.