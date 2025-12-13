Cote d'Ivoire: Sécurité maritime - L'ISMI présente son bilan

En marge de la 4e session ordinaire de son comité stratégique, l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) a organisé le vendredi 12 décembre 2025, dans ses locaux, à Abidjan, une conférence de presse, pour présenter les conclusions majeures des travaux et réaffirmé les ambitions de l'institution en matière de sécurité et sûreté maritimes dans le golfe de Guinée.

Le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer, Abroulaye Fofana, président du Comité stratégique, a rappelé l'importance de cette session annuelle, consacrée au bilan des activités et à la présentation des perspectives de l'institut.

Il a exprimé sa gratitude aux États membres pour leur engagement constant, ainsi que des partenaires techniques et financiers, notamment la France, représentée à la conférence de presse par une délégation de la Direction de la coopération de sécurité et de défense (Dcsd), le Japon, l'Allemagne, l'Union européenne (Ue) et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Onudc) qui soutiennent l'Ismi dans ses missions de formation et de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la sécurité et la sûreté maritimes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La lecture du rapport général des travaux du Comité stratégique a mis en lumière plusieurs avancées significatives. Parmi celles-ci, la construction du bâtiment administratif entièrement financée par le gouvernement ivoirien, la formation et le renforcement des capacités de plus de 3000 personnels des Etats du golfe de Guinée en matière de sécurité et de sûreté maritimes. Le rapport a également insisté sur la nécessité d'une approche intégrée, mobilisant l'ensemble des acteurs nationaux et régionaux pour une gouvernance maritime durable.

En effet, les échanges ont permis d'apporter des clarifications sur les actions prioritaires de l'Ismi, la mise en place d'une stratégie de gestion visant à élargir le portefeuille de partenaires financiers et axée sur la rentabilité commerciale, et enfin la recherche de moyens propres d'autofinancement afin d'assurer la pérennité de ses programmes de formation.

Les membres du Comité stratégique ont insisté sur la volonté de l'Ismi de demeurer un pilier central du dispositif de sécurité maritime dans le golfe de Guinée.

Avec cette 4e session ordinaire, l'Ismi confirme son rôle stratégique et son engagement à accompagner les États du golfe de Guinée dans la construction d'un espace maritime sûr, sécurisé, propre et durable.