Cote d'Ivoire: Engagement pour l'employabilité - Plus de trente entreprises distinguées

Le lancement de la deuxième phase du Programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion s'est tenu le 10 décembre 2025, à la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Treichville.

À cette occasion, 3000 entreprises étaient présentes, parmi lesquelles une trentaine, issues de divers secteurs d'activité, ont été distinguées pour leur contribution remarquable à l'insertion professionnelle des jeunes.

Présidant l'événement, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a rappelé la nécessité d'une coopération renforcée entre l'État, le secteur privé et les structures de formation afin de garantir une employabilité durable des jeunes. Il a encouragé les entreprises à poursuivre et à intensifier leurs efforts, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à créer un environnement favorable à l'emploi.

La cérémonie a été ponctuée par la remise de diplômes de reconnaissance délivrés par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, dirigé par Mamadou Touré.

Parmi les structures distinguées, le Centre de gestion et d'études pour le développement (Cgeds) s'est particulièrement démarqué. Acteur incontournable dans le domaine du foncier, le Cgeds a déjà formé plus de 2 000 jeunes, dont 80 % participent activement à des projets de sécurisation foncière rurale et de géodata. Une performance qui illustre l'efficacité et l'impact durable de ses initiatives de formation.

Le directeur général du cabinet Cgeds, Diallo Sékou, a réaffirmé son engagement : « Chaque jeune mérite une chance, et nous continuerons d'offrir des opportunités de stage, d'apprentissage et de montée en compétences. »

Cette distinction des entreprises partenaires marque une avancée majeure dans la collaboration entre l'État et le secteur privé. Elle rappelle que l'employabilité demeure un enjeu national exigeant l'implication de tous.

Avec cette nouvelle phase du Programme national de stage, le gouvernement ambitionne d'accélérer l'insertion des jeunes, d'élargir les partenariats et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la jeunesse ivoirienne.