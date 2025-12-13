Cote d'Ivoire: Mérite du travail - La CIE honore 232 agents pour leur loyauté et leur professionnalisme

La Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE) a honoré 232 agents de son personnel, le vendredi 12 décembre 2025, lors d'une cérémonie solennelle organisée au Centre des Métiers de l'Électricité (CME) de Bingerville. Ces distinctions, décernées dans l'Ordre du mérite du travail et au tableau d'honneur, récompensent des années de loyaux services et un engagement constant au service de l'entreprise et de la Nation.

Les récipiendaires ont reçu les médailles Grand Or (15), Or (22), Vermeil (110) et Argent (85). Ils totalisent, pour certains, plus de 35 années de service, et pour d'autres, plus de 15 années de carrière.

À travers ces distinctions, l'État ivoirien reconnaît leur fidélité, leur professionnalisme, leur sens du devoir et leur contribution à l'essor de la CIE ainsi qu'à la croissance économique du pays.

Cette cérémonie, empreinte de solennité et d'émotion, a réuni des autorités politiques et administratives, des chefs coutumiers et religieux, ainsi que de nombreux parents, amis et connaissances venus témoigner leur soutien aux décorés. Elle s'inscrit également dans la continuité des célébrations marquant les 35 années d'existence de la CIE.

Représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, la directrice de cabinet adjointe, Mme Bintou Coulibaly, a salué la performance et le dévouement des agents.

« Au nom de Monsieur le ministre, je vous félicite pour le service rendu à la Nation. La Côte d'Ivoire vous est reconnaissante. Les médailles que vous recevez aujourd'hui sont le symbole de cette reconnaissance et la marque de votre mérite, fruit du travail bien fait et du savoir-faire qui ont jalonné votre parcours au sein de cette prestigieuse entreprise », a-t-elle déclaré.

Mme Coulibaly a également adressé ses félicitations au Directeur général de la CIE, M. Jean-Christian Turkson, pour cette initiative qui, selon elle, illustre la qualité du dialogue social et l'importance accordée au capital humain. « Grâce à vos actions, la CIE est engagée dans une dynamique de développement en parfaite adéquation avec la vision du Président Alassane Ouattara, celle de bâtir une Côte d'Ivoire prospère et solidaire », a-t-elle souligné.

Prenant la parole, Jean-Christian Turkson s'est dit heureux d'honorer ses collaborateurs, tout en les encourageant à poursuivre sur la voie de l'excellence. « Cette célébration incarne la mission essentielle que vous accomplissez chaque jour : éclairer la Côte d'Ivoire et soutenir, par l'électricité, le développement économique, social et humain de notre pays », a-t-il affirmé.

Le directeur du CME, M. Boua Attié, a pour sa part rendu un vibrant hommage aux récipiendaires, fiers de leurs distinctions.

Au nom des décorés, M. Traoré Siaka et Mme Koudou Marie Joëlle ont exprimé leur profonde gratitude à la direction de la CIE et aux autorités pour cette reconnaissance honorifique et porteuse de sens.

Des prestations artistiques et des danses ont également ponctué cette rencontre festive, placée sous le signe de la reconnaissance et de la valorisation du travail bien accompli.