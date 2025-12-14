Sénégal: Cheikh Diba prône une priorisation rigoureuse de la dépense publique

Dakar — Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a souligné samedi la nécessité pour l'État de procéder à des arbitrages rigoureux et à une priorisation stricte des dépenses publiques, dans un contexte marqué par la rareté des ressources.

"Lorsque les ressources sont limitées, l'arbitrage devient une nécessité. Tout peut être urgent, tout peut être important, mais il nous faut prioriser", a déclaré M. Diba, estimant que cette priorisation doit reposer sur l'impact réel des politiques publiques, l'équité territoriale et la soutenabilité financière.

Intervenant lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de budget de son département, il a indiqué que c'est dans cet esprit que les allocations budgétaires de la loi de finances 2026 ont été arrêtées "avec prudence", à l'issue d'arbitrages budgétaires "rigoureux".

Le ministre des Finances et du Budget a précisé que des crédits ont été accordés chaque fois que des marges ont été constatées.

À défaut, le gouvernement a privilégié des solutions alternatives, notamment l'optimisation des dépenses, le redéploiement interne, la rationalisation des programmes et le phasage des investissements, afin d'assurer une gestion plus efficace et soutenable des finances publiques.