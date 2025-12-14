Sénégal: Hygiène et salubrité - La SONAGED installe une équipe de sensibilisation à Ziguinchor

Ziguinchor — La direction de la promotion de l'éco-citoyenneté (DPEC) de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a procédé samedi à l'installation officielle de son équipe locale chargée de la sensibilisation communautaire à l'hygiène et à la salubrité à Ziguinchor (sud), a constaté l'APS.

La cérémonie, organisée dans les locaux de la mairie de la capitale sud du Sénégal, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat liant la SONAGED à la commune de Ziguinchor, axé sur l'implication des populations dans le changement durable des comportements en matière de gestion des déchets.

"Le changement de comportement commence par l'engagement et l'appropriation communautaire", a déclaré la directrice de la promotion de l'éco-citoyenneté à la SONAGED, Awa Faye, saluant la forte implication des chefs de quartier ainsi que l'accompagnement constant de la mairie de Ziguinchor.

La direction de la promotion de l'éco-citoyenneté, récemment créée au sein de la SONAGED, a pour mission de sensibiliser et d'accompagner les communautés, afin de renforcer la prise en charge de la salubrité dans les quartiers, a-t-elle expliqué.

Mme Faye s'est également félicitée de la visibilité de la nouvelle équipe, reconnaissable à ses tenues, pour la première fois à Ziguinchor.

L'agente communale chargée de l'hygiène et de l'assainissement, Dieynaba Fofana, a précisé que l'équipe installée est composée de 16 agents, formés pendant deux jours et appelés à intervenir dans les 36 quartiers de la commune de Ziguinchor.

Elle viendra renforcer les actions déjà menées par les agents de la SONAGED dans le désherbage, le ramassage des ordures et l'assainissement, tout en mettant l'accent sur la sensibilisation des ménages, afin de lutter contre les comportements inciviques, notamment le dépôt d'ordures et d'eaux usées dans les caniveaux.

Mme Fofana a par ailleurs annoncé que des solutions alternatives, passant notamment la mise à disposition de tricycles motorisés, sont prévues dans le budget 2026 pour pallier les difficultés d'accès à certains quartiers dépourvus de voirie adaptée.

Dieynaba Fofana a également rappelé l'entrée en vigueur prochaine des mesures de la police de l'assainissement pour renforcer la salubrité urbaine.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'agents de la maire de Ziguinchor, du secrétaire général de la commune, des responsables régionaux de la SONAGED et de plusieurs délégués de quartier, marquant ainsi une étape "importante" dans la promotion de l'éco-citoyenneté à Ziguinchor.