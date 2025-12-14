Sénégal: Les agents municipaux du Trésor veulent devenir des relais de la gouvernance locale

Dakar — Une assemblée générale visant à jeter les bases d'une organisation structurée en appui à la gouvernance locale s'est tenue samedi à l'hôtel de ville de Dakar, en présence de travailleurs municipaux venus de toutes les régions du Sénégal.

"Notre démarche vise à jeter les bases d'une organisation structurée pour participer à la gouvernance locale. Il s'agira de relais entre le Trésor et les acteurs de la gouvernance territoriale", a déclaré le président du collectif portant création de l'amicale des agents municipaux du Trésor, Alioune Ciss.

Selon M. Ciss, cette initiative vise à renforcer les liens entre les collectivités locales et le Trésor, avec l'ambition de servir de cadre de valorisation du service public.

Aminata Mbaye Diop, conseillère technique du directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, a exhorté les agents municipaux du Trésor à faire preuve de davantage d'exemplarité dans l'exercice de leurs missions, tout en se considérant à part entière comme "des dignes agents de l'administration du Trésor".

Selon Mme Diop, venue présider cette assemblée générale, cela passe nécessairement par "l'appropriation des objectifs de l'organisation du Trésor et par une participation active et dynamique pour changer la réforme de nos ordres [...]".

Elle a rappelé que cette réforme a été initiée "dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité des services offerts aux usagers et conformément à notre plan de développement stratégique de l'administration du Trésor".

La vision sous-tendant cette réforme table sur "une participation efficace de tout le monde", a ajouté la conseillère technique du directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor.

Les agents municipaux étant considérés comme "des acteurs incontournables" au niveau local, elle leur recommande de veiller à la préservation de la cohésion et de l'unité qui "doit prévaloir sur tout".

Aminata Mbaye Diop leur demande faire prévaloir, par le consensus, "la primauté de l'unité, de la solidarité et de l'esprit de camaraderie qui devraient constituer le centre organique" de leur organisation.