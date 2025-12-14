Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 décembre 2025

revue de presse

Pape Thiaw publie une liste de 28 joueurs pour la CAN Maroc 2025

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a rendu publique la liste des 28 joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Après plusieurs jours de débats autour du nombre de joueurs convoqués, entre 24, 26 ou 27, le staff technique a finalement opté pour un groupe élargi de 28 éléments, principalement en raison des incertitudes physiques concernant certains cadres.

Pape Thiaw est resté fidèle à son groupe habituel et n’a pas rencontré de grandes difficultés dans ses choix. Contrairement aux attentes, Mamadou Lamine Camara et Rassoul Ndiaye, dont l’arrivée avait été évoquée, ne figurent finalement pas dans la liste.

Le retour de Lamine Camara et de Habib Diarra a notamment pesé dans la balance, écartant ces deux joueurs. [Source allAfrica]

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bénin : Extension des mandats et création d’un Sénat validées

La haute juridiction béninoise a déclaré conforme à la Constitution la loi portant révision de la Loi fondamentale, quelques jours après la tentative avortée de coup d’État contre le président Patrice Talon.

La Cour constitutionnelle du Bénin a déclaré vendredi conforme à la Loi fondamentale la loi N°2025-20 qui instaure des modifications majeures de la Constitution de 1990, notamment l’extension de la durée des mandats électifs de cinq à sept ans et la création d’une seconde chambre parlementaire.

Dans sa décision rendue vendredi 12 décembre 2025 à l’issue de deux jours d’audience plénière, les Sages ont validé en toutes ses dispositions cette révision constitutionnelle adoptée par l’Assemblée nationale le 14 novembre dernier. [Source Apanews]

Kenya : Le féminicide en hausse, des familles réclament justice

Au Kenya, le féminicide n’est toujours pas reconnu comme une infraction juridique spécifique, malgré une augmentation constante des cas ces dernières années. Femmes et jeunes filles continuent d’être victimes de violences extrêmes, dans un contexte où les réponses institutionnelles restent limitées.

Parmi ces drames figure celui de Mary Wambui, une fillette de 10 ans, tuée il y a trois ans. Ce jour-là, elle jouait à l’extérieur de son domicile. Ne la voyant pas rentrer, sa mère, Lenah Kanywa, et sa sœur aînée partent à sa recherche. La dernière piste mène à la maison d’un voisin, le fils adulte du propriétaire. L’homme est aujourd’hui jugé pour l’agression et le meurtre de l’enfant. [Source Africanews]

Guinée équatoriale : Commerce et aviation civile, priorités avec le Qatar

La Guinée équatoriale renforce ses liens avec le Qatar, puissance régionale du Moyen-Orient, dans sa quête de partenaires pour la mise en œuvre du Plan gouvernemental de diversification économique nationale.

Lors de sa visite de travail à Doha au Qatar jeudi 11 décembre 2025, le Vice-président de la République de Guinée équatoriale Teodoro Nguema Obiang Mangue et sa délégation ont passé en revue les accords signés avec l’émirat depuis 2021, notamment dans le domaine de l’aviation civile; ainsi que le commerce et l’investissement. Des accords qui visent à impulser la coopération entre les deux pays, après la visite du président équatoguinéen au Qatar en mai 2021. [Source Africa 24]

Or du Mali : Bamako restitue les trois tonnes confisquées à Barrick Gold

Après onze mois d’un bras de fer sans précédent, un juge malien a ordonné la remise à la compagnie canadienne du métal précieux saisi en janvier dernier. Cette décision scelle la réconciliation entre la junte au pouvoir et le géant minier, au terme d’un conflit qui aura secoué tout le secteur extractif ouest-africain.

Le feuilleton touche à sa fin. Un magistrat malien a ordonné la restitution des trois tonnes d’or saisies il y a près d’un an sur le complexe Loulo-Gounkoto de Barrick Mining. Ce stock, dont la valeur avoisine désormais les 400 millions de dollars compte tenu de l’envolée des cours, dormait depuis janvier dans les coffres de la Banque Malienne de Solidarité, à Bamako. Il revient maintenant à l’entreprise canadienne d’organiser le rapatriement de ce trésor vers ses installations. [Source Afrik.com]

RDC–Rwanda : Washington dénonce une “violation claire” de l’accord de paix et menace de sanctions

Les États-Unis accusent le Rwanda de violer l’accord de paix signé à Washington avec la RDC. Marco Rubio promet une réponse américaine face au soutien de Kigali au M23.

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a dénoncé samedi 13 décembre une « violation claire » par le Rwanda de l’accord de paix récemment signé à Washington avec la République démocratique du Congo. Sur X, il a affirmé que les États-Unis prendraient des mesures pour faire respecter les engagements pris. [Source Africa Radio]

En Tunisie, Abir Moussi, l’une des principales opposantes au président Kaïs Saïed, condamnée à douze ans de prison

Pour la troisième fois en mois de deux ans, cette femme politique a été condamnée à de la prison ferme. La répression contre les voix critiques ne cesse de s’accentuer dans le pays.

C’est un rouleau compresseur judiciaire qui s’abat sur l’opposition tunisienne. A l’issue d’un procès expéditif, Abir Moussi, 50 ans, l’une des principales figures de l’opposition au président Kaïs Saïed, a été condamnée à douze ans de prison ferme, vendredi 12 décembre. [Source Le Monde Afrique]

Sommet de la Cédéao: Fernando Dias appelle à être «intransigeant» avec les acteurs du coup d'État en Guinée-Bissau

Les chefs d'État et de gouvernement de la Cédéao se retrouvent dimanche 14 décembre, à Abuja, au Nigeria. Les dossiers sur la table sont nombreux, mais deux, en particulier, vont occuper les discussions. Le coup d'État déjoué au Bénin, tout d’abord, et le putsch en Guinée-Bissau. La Cédéao a confirmé ce matin avoir reçu deux lettres de Fernando Dias,le principal candidat à la Présidentielle de Bissau.

À la veille du sommet, Fernando Dias, principal candidat à la présidentielle bissau-guinéenne, a adressé des lettres à l'organisation sous régionale. Il sollicite notamment une rencontre virtuelle avec le président de la commission de la Cédéao, Umar Alieu Touray. Fernando Dias a également envoyé une lettre destinée aux chefs d'État et de gouvernement ouest-africains. [Source RFI]

Gabon : La BEAC réaffirme sa volonté d’accompagner les projets économiques

Le vendredi 12 décembre 2025 le Président de la République, Chef de l’État et Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience au Palais Rénovation Yvon Sana Bangui, Gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC). Cette rencontre, qui s’est tenue dans le cadre des activités sous-régionales de l’institution, a permis de discuter de la situation économique du pays, ainsi que des défis à relever et des perspectives d’avenir.

Lors de cette audience, Yvon Sana Bangui a exprimé sa reconnaissance pour les efforts déployés par le gouvernement gabonais. Il a particulièrement salué l’initiative innovante du programme MADIGIPAIE, un projet ambitieux visant à moderniser et à sécuriser les paiements publics au Gabon. Ce programme, soutenu par la BEAC, prévoit l’utilisation d’un QR Code, ce qui pourrait révolutionner le système de paiement dans le pays et, à terme, dans toute la sous-région. [Source GabonMediaTime]

L'Éthiopie sera le pays hôte du Forum africain de la jeunesse 2025, rassemblant les jeunes leaders venus de l'ensemble du continent

L'Éthiopie s'affirme comme un acteur majeur de la promotion et de l'autonomisation de la jeunesse africaine. Addis-Abeba accueillera les 16 et 17 décembre 2025 le Forum africain de la jeunesse 2025, au siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.

Reconnu comme l'une des plateformes les plus influentes dédiées à la jeunesse sur le continent, ce forum rassemblera de jeunes leaders, des innovateurs, des responsables politiques ainsi que des partenaires au développement, dans le but de contribuer à la définition de l'avenir socio-économique de l'Afrique à un moment décisif de son histoire. [Source Ethiopian News Agency]







