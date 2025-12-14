Maroc: Prix Mohammed VI - ART de la calligraphie

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé l'ouverture, jusqu'au 10 avril 2026, des candidatures pour la 10e édition du Prix Mohammed VI de l'art de la calligraphie (Al Horoufia).

Organisée conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, cette compétition témoigne de l'intérêt accordé aux arts patrimoniaux séculaires ancrés dans la culture et la société, à l'instar de la calligraphie arabe et de l'art décoratif, indique un communiqué du ministère.

Ce Prix vient réaffirmer la conviction quant à la nécessité de préserver ces arts et leurs dimensions esthétiques, tout en veillant à développer leurs styles, relève la même source, ajoutant qu'il a pour but d'encourager des générations de calligraphes distingués et de rendre hommage aux pionniers, ayant consacré des efforts colossaux au service de cet art.

Le concours comprend trois prix, à savoir : le Prix Honorifique Mohammed VI (50.000 dirhams), qui sera décerné à l'un des calligraphes marocains de renom sur proposition de la commission, le Prix Mohammed VI de l'Excellence (50.000 dirhams) et le Prix Mohammed VI de la Distinction (40.000 dirhams).

Le formulaire de participation et le guide de référence du concours sont disponibles auprès des délégations des Affaires islamiques et sur le portail électronique du ministère à l'adresse "www.habous.gov.ma", souligne le ministère, ajoutant que pour plus d'informations, les personnes intéressées peuvent contacter les numéros suivants : 0537-668612 / 0537-763210.