Maroc: Agadir au rythme du 20ème Festival Timitar

La 20ème édition du Festival Timitar- Signes et Culture aura lieu du 17 au 19 décembre à Agadir.

Cette édition marque un cap symbolique de vingt années d'engagement en faveur des musiques amazighes, du dialogue artistique et de l'ouverture sur le monde, indique un communiqué des organisateurs.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Timitar s'est imposé depuis sa création en 2004, comme l'un des grands rendez-vous culturels du Maroc, rassemblant chaque année près de 200.000 festivaliers autour de sa signature fondatrice : " Les artistes amazighs accueillent les musiques du monde ".

Cette édition se tiendra à la veille du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations, dont plusieurs matchs se dérouleront dans la capitale du Souss.

"Cette synchronisation exceptionnelle confère au festival une résonance particulière, renforçant son ancrage africain et sa visibilité auprès de la presse internationale déjà mobilisée pour la CAN. Timitar devient ainsi le premier grand rendez-vous culturel précédant la compétition, offrant à Agadir une scène idéale pour célébrer la diversité culturelle africaine, la diplomatie artistique et l'attractivité du territoire ", note la même source.

La soirée d'ouverture de cet événement rend ainsi hommage au continent africain à travers une programmation qui fait dialoguer héritages, identités et modernité. Elle établit un lien naturel avec l'effervescence qui précède la CAN, mettant en avant la créativité des scènes africaines et la diversité des expressions musicales du continent.

La deuxième soirée met à l'honneur les influences orientales, arabes et méditerranéennes à travers des artistes qui réinterprètent leurs héritages avec audace et modernité. Elle tisse un dialogue subtil et puissant entre les traditions musicales orientales et les sonorités urbaines actuelles, révélant la vitalité d'un patrimoine en constante évolution.

La troisième soirée propose, par ailleurs, un regard profond sur le patrimoine musical marocain, tout en mettant en lumière la créativité des nouvelles générations. Une soirée qui reflète la vitalité culturelle du Maroc et l'expression plurielle d'une scène artistique en pleine évolution.

Les concerts se dérouleront chaque soir à partir de 18h00 dans deux lieux emblématiques d'Agadir : La Place Al Amal, entièrement réaménagée en 2025, offrant de nouveaux espaces publics, une accessibilité renforcée et des infrastructures techniques de dernière génération. Et le Théâtre de Verdure, récemment restauré, désormais pensé comme un espace scénique stratégique pour les concerts et les captations audiovisuelles.

Ces deux sites symbolisent le dynamisme culturel de la ville d'Agadir et la transformation urbaine engagée ces dernières années.

"Ouvert à tous et gratuit, Timitar demeure fidèle aux valeurs qui fondent son identité: la valorisation des musiques amazighes, l'accueil des cultures du monde, le dialogue entre les peuples, le vivre-ensemble et la transmission entre générations", soulignent les organisateurs.

Le festival doit son rayonnement, selon la même source, à l'engagement de ses bénévoles, à la mobilisation du public gadiri et au soutien constant de ses partenaires institutionnels: la commune d'Agadir, la région Souss-Massa, la wilaya, l'Office national marocain du tourisme, le Conseil régional du tourisme, l'Association des Hôteliers d'Agadir et l'Association des Transporteurs d'Agadir.