Afrique: 'ITRI', une technologie de pointe enrobée d'authenticité

Alliant technologie de pointe et motifs représentant les formes géométriques du zellige marocain, le ballon officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc-2025, baptisé "ITRI", se présente comme un mix entre modernité et authenticité.

Type de mosaïque ornementale dans l'architecture islamique, basé sur l'assemblage méticuleux de carreaux de faïence colorés taillés avec précision pour former un assemblage géométrique, le zellige est la manifestation la plus en vue de l'art de vivre à la marocaine.

Ornant toujours les monuments historiques, les lieux de culte et les riads au Maroc, ce produit d'un savoir-faire ancestral, qui s'est épanoui au Royaume au XIVe siècle, sous la dynastie des Mérinides, n'a pas manqué d'inspirer les concepteurs du ballon officiel de la CAN-2025, qui n'y voient que des symboles jusqu'au dernier détail.

Le ballon, qui fera sa première apparition lors du match d'ouverture de la compétition, le 21 décembre entre le Maroc et les Comores, "incarne à la fois l'unité et la passion qui animent le football africain à travers le continent. Le nom +ITRI+, signifiant étoile en amazighe (langue officielle du Maroc à côté de l'Arabe, Ndlr), fait écho à l'étoile du drapeau marocain et aux motifs stellaires caractéristiques de la tradition du zellige", affirme la CAF dans un communiqué conjoint avec l'équipementier, ayant marqué le lancement du ballon officiel, lundi dernier.

Pour les concepteurs, "chaque élément porte une signification culturelle". "L'étoile symbolise l'ambition, la lumière et la quête d'excellence sur la plus grande scène du football africain, les pétales représentent la célébration, la croissance et la dimension festive propre à la CAN et la symétrie circulaire évoque l'unité des 24 nations réunies pour ce rendez-vous continental", explique-t-on.

"Le motif baptisé +Flow of Movement+ traduit quant à lui le rythme et la fluidité caractéristiques du jeu africain. La palette rouge et verte exprime la passion, l'espoir et la fierté, tout en rendant hommage à l'identité nationale du Maroc", souligne-t-on de même source.

Produit de recherche culturelle, d'exploration artistique, de tests de performance et d'ajustements techniques, ce ballon incarne toutes les promesses d'une fête africaine qu'on veut exceptionnelle.

C'est un ballon "à la fois authentique et technologiquement avancé, fidèle à l'héritage marocain et à la diversité du continent. Basé sur la technologie Orbita 6 de PUMA, le ballon combine performance d'élite et valeur symbolique, unissant tradition et innovation", assure la CAF.

Par ses caractéristiques, "ITRI" renvoie d'ores et déjà l'image d'une CAN que les organisateurs veulent à la fois avancée technologiquement et numériquement, que ce soit en termes d'infrastructure, de billetterie ou d'accès, entre autres, et riche en couleurs et en sensations humaines.