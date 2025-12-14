Afrique: Dans les provinces du Sud, la ferveur de la CAN gagne déjà les rues

A quelques jours du début de la CAN 2025, programmé pour le 21 décembre, les provinces du Sud du Royaume laissent déjà transparaître une attente palpable. De Guelmim à Dakhla, en passant par Laâyoune, l'atmosphère renoue à nouveau avec l'effervescence du football, stimulée par le souvenir tout récent du sacre mondial de la sélection U20.

La dynamique populaire qui avait animé rues et cafés durant les matches des Lionceaux refait progressivement son apparition, les préparatifs s'étant accélérés dans les cafés de Laâyoune et de Dakhla avec des propriétaires qui ont mis le pied à l'étrier, conscients de l'affluence que promet un tel événement continental.

Travaux de rénovation, coups de peinture, mise à niveau des installations ou encore acquisition de nouvelles télévisions haute définition : tout est fait pour offrir aux supporters un confort optimal et une atmosphère à la hauteur de la compétition.

Certains établissements ont même revu l'organisation de leurs espaces intérieurs pour accueillir de larges groupes de passionnés, prêts à vibrer ensemble au rythme des matchs de la compétition africaine.

Dans certains quartiers, les signes de cette effervescence sont déjà visibles. A quelques jours du coup d'envoi de la CAN, les drapeaux rouge et vert se multiplient, flottant aux balcons et s'affichant fièrement aux fenêtres.

Des particuliers et des commerçants affichent fièrement les couleurs nationales, comme pour rappeler que les Lions de l'Atlas peuvent, une fois de plus, écrire une page importante de leur histoire.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Ligue régionale Laâyoune-Sakia El Hamra de football, Mohamed Rouijel, a indiqué que la tenue de cette compétition au Maroc constitue "une grande source de fierté", relevant qu'elle représente une occasion privilégiée de mettre en valeur les importantes infrastructures dont dispose le Royaume dans l'ensemble de ses régions.

Il a souligné que les habitants de Laâyoune se mobilisent pleinement derrière la sélection nationale, dans l'espoir de la voir décrocher le sacre continental et couronner ainsi une édition qui s'annonce inédite.

Selon lui, un tel résultat serait de nature à renforcer davantage l'enthousiasme des Marocains et à favoriser la poursuite de l'élan de développement que connaît le pays à tous les niveaux, notamment avec l'organisation prochaine de la Coupe du monde 2030.

Mais l'attente ne se limite pas aux seuls Marocains. Pour les communautés subsahariennes établies dans les provinces du Sud, la CAN 2025 est perçue comme un moment privilégié de communion africaine.

Nelda Ben Daoud, représentante de la communauté estudiantine comorienne à Laâyoune, a exprimé avec clarté ce sentiment, assurant qu'"en tant que membres de la communauté comorienne installée au Maroc, et plus largement en tant qu'Africains, nous accueillons l'organisation de la CAN 2025 au Maroc avec beaucoup de satisfaction et d'espoir".

"Le choix du Maroc illustre la confiance accordée à ses capacités d'organisation, à la qualité de ses infrastructures et à son engagement en faveur du sport africain", a souligné cette étudiante à la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune.

Pour elle, la CAN 2025 permettra de renforcer les liens entre les peuples africains, de promouvoir les valeurs de partage, de fraternité et d'unité, et de mettre en lumière la richesse culturelle du continent.

"Pour l'Afrique dans son ensemble, cette compétition contribuera à projeter une image positive, ambitieuse et moderne", a-t-elle insisté, tout en rappelant "le potentiel immense de la jeunesse et du sport africain sur la scène internationale".

Même son de cloche chez Ismaela Seck, président de l'association des subsahariens des provinces du Sud, qui a fait part de sa "grande satisfaction" pour l'organisation de cet événement d'envergure au Maroc, estimant que c'est un choix logique, étant donné que "le Maroc dispose de stades de dernière génération".

Avec ses amis, ce Sénégalais a expliqué avoir l'intention de se retrouver en groupe à Laâyoune pour suivre les rencontres des Lions de la Teranga et même de faire le déplacement à Tanger pour suivre l'une des confrontations de la phase de groupe depuis les gradins.

Aux quatre coins des provinces du Sud du Royaume, l'enthousiasme est palpable. Etudiants, familles, travailleurs et communautés étrangères s'apprêtent à vivre cette CAN dans les cafés, les espaces publics dédiés ou via les retransmissions officielles. Une même énergie les rassemble, à savoir célébrer ensemble le football africain, dans un esprit d'unité, de partage et de passion.