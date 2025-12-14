Maroc: Port de Laâyoune - Hausse de 20 % des débarquements de la pêche à fin octobre

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Laâyoune ont enregistré, durant les dix premiers mois de l'année en cours, une hausse de 20% en poids et de 5% en valeur, selon l'Office national des pêches (ONP).

Les quantités débarquées dans ce port se sont élevées à fin octobre dernier à 199.727 tonnes (T), contre 166.626 T à la même période de 2024, pour une valeur marchande de 1,46 milliard de dirhams (MMDH), contre 1,39 MMDH un an auparavant, précise l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées ont augmenté de 30 % pour atteindre 168.480 T, correspondant à une valeur de 641,65 millions de dirhams (MDH), contre 129.244 T et 536,08 MDH à fin octobre 2024 (+20 %).

En revanche, les captures des poissons blancs au niveau de cette infrastructure portuaire ont reculé de 18 % pour s'établir à 23.084 T, pour une valeur estimée à 298,79 MDH (-8 %), contre 324,40 MDH/ 28.108 T un an auparavant, rapporte la MAP.

Concernant les céphalopodes, les débarquements ont accusé une légère baisse de 8% en volume avec 8.131 T, pour des recettes de 522,94 MDH (0%), contre 8.817 T et 523,57 MDH à la même période de 2024.

Par ailleurs, les captures de crustacés ont reculé de 93 % pour se chiffrer à 32 T avec des recettes évaluées à 3,58 MDH (-77%), contre 457 T ayant généré 15,28 MDH un an auparavant.

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 948.177 T à fin octobre dernier, en baisse de 14% par rapport à la même période une année auparavant.

En valeur, ces débarquements ont reculé de 3% à plus de 8,94 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 9,23 MMDH en glissement annuel.