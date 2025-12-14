La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) représente la voie la plus sûre pour construire un continent africain souverain et compétitif, ont affirmé, jeudi à Marrakech, des ministres africains en charge du commerce.

Lors d'un panel ministériel organisé dans le cadre de la 2ème édition du Forum d'affaires de la ZLECAF (les 11 et 12 décembre à Marrakech), ces responsables gouvernementaux ont passé en revue les principaux défis entravant une mise en oeuvre efficiente de la ZLECAF, notamment le coût élevé du transport des biens, le manque d'infrastructures routières et maritimes, ainsi que les contraintes liées à la propriété intellectuelle et au financement, rapporte la MAP.

Dans ce cadre, les ministres ont insisté sur le renforcement de la connectivité sur le continent, la réduction des tarifs douaniers et l'harmonisation des communautés économiques régionales, mettant également en avant l'importance de la mise en place d'un guichet unique, destiné à simplifier les procédures pour les investisseurs et les entreprises exportatrices, ainsi que la création de comités dédiés à la ZLECAf au sein des pays afin d'assurer une coordination efficace.

L'accent a aussi été mis sur la nécessité d'adapter le cadre législatif et d'adopter des incitations fiscales en faveur des investisseurs.