Afrique: TOD se développe au Maroc à l'aube d'une année phare pour le football

TOD, la plateforme de streaming sport et divertissement de beIN MEDIA GROUP, se déploie au Maroc avec une expérience sportive premium, alors que le Royaume s'apprête à vivre une année exceptionnelle pour le football.

À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, que le Maroc accueillera, la demande pour un streaming haute performance s'accélère. TOD entre sur le marché avec dynamisme, offrant aux fans une expérience de visionnage plus flexible, adaptée aux audiences toujours connectées d'aujourd'hui.

Ce lancement propose un streaming en Ultra HD, des résumés automatiques après les matchs, ainsi que des fonctionnalités personnalisées, incluant listes de visionnage, favoris et recommandations intelligentes de contenus.

Au coeur de cette expérience se trouve TOD360, qui rapproche les fans de l'action grâce aux statistiques en direct, au multi-écran, aux frises temporelles, aux données sur les joueurs, aux heatmaps et aux « fan zones ». Conçue pour les amateurs de football guidés par la donnée, TOD360 transforme la manière de suivre les matchs, à la maison comme en déplacement. Des commentaires en français sont disponibles pour les principales compétitions, aux côtés de commentaires en arabe et en anglais, grâce à des collaborations avec les principaux opérateurs télécoms.

Peter Mrkic, Managing Director chez TOD, souligne :

« Le Maroc compte parmi les fans de football les plus passionnés au monde. Nous les voyons. Nous les valorisons. Et nous voulons être présents pour eux de manière significative. Chez TOD, notre vision est simple : offrir à chaque fan le meilleur accès, la meilleure qualité et la meilleure expérience. Nous comprenons le public marocain et nous lui apportons des possibilités de visionnage fluides partout dans le pays. »

Cette expansion s'aligne étroitement sur la transformation numérique rapide du Maroc et sur le déploiement des capacités de réseaux nouvelle génération, y compris les futurs services 5G. Grâce à une infrastructure basée sur le cloud, TOD garantit un streaming stable et de haute qualité, même pendant les pics d'audience.

Mrkic ajoute : «Le Maroc avance à une vitesse impressionnante. Le pays investit, construit et établit de nouvelles références régionales. Chez TOD, nous souhaitons faire partie de cette dynamique. »

Grâce à TOD, les fans marocains peuvent accéder à l'un des catalogues sportifs les plus complets, incluant l'UEFA Champions League, la Coupe du Monde de la FIFA, la Premier League, LaLiga, la Ligue 1, la Ligue des Champions de la CAF, la Coupe de la Confédération de la CAF, la Formule 1, la NBA, l'ATP Tour, ONE Championship, ainsi que les quatre tournois du Grand Chelem de tennis, en plus d'un large éventail de contenus de divertissement.

Par ailleurs, TOD continue d'investir dans TOD Originals, ses productions originales qui reflètent les voix et les histoires de la région, avec de nouveaux titres prévus pour 2026. Cela s'inscrit dans une ambition plus large de proposer des contenus à forte valeur pour les audiences de toute la région.