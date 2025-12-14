Afrique: Les buteurs sous les projecteurs

La Coupe d'Afrique des Nations demeure une scène privilégiée pour les meilleurs talents offensifs du continent. Chaque édition offre aux buteurs l'occasion de hisser leur statut, d'inscrire leur nom dans la légende et de marquer durablement l'histoire de la plus prestigieuse compétition africaine.

Tournoi phare du football continental, la CAN attire les attaquants les plus redoutables, animés par la quête de buts, de records et de gloire. A chaque édition, la lutte pour le titre de meilleur réalisateur se transforme en un duel acharné entre les cadors de l'attaque africaine.

Depuis la première édition organisée en 1957 au Soudan, plusieurs buteurs ont inscrit leur empreinte dans la compétition. Le Camerounais Samuel Eto'o, véritable icône du football africain, détient le record absolu de buts inscrits en phases finales : 18 réalisations en six participations entre 2000 et 2010. Meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables (56 buts en 114 sélections), il demeure la référence ultime.

Il est suivi de l'Ivoirien Laurent Pokou (1947-2016), auteur de 14 buts en seulement deux éditions (1968 et 1970). Ses 8 buts lors de la CAN 1970 constituent encore aujourd'hui le record de buts inscrits en une seule édition.

Le Nigérian RashidiYekini (1963-2012), champion d'Afrique en 1994 et élu meilleur joueur de la compétition, occupe la troisième marche du podium avec 13 buts en 20 matchs.

En quatrième position, l'Egyptien Hassan El-Shazly (1943-2015) totalise 12 buts en seulement 8 rencontres, affichant une moyenne impressionnante de 1,5 but par match lors des éditions 1963, 1970 et 1974.

La cinquième place est partagée par trois légendes, à savoir Patrick Mboma (Cameroun), 11 buts en 4 participations, Hossam Hassan (Egypte), 11 buts en 7 participations et Didier Drogba (Côte d'Ivoire), 11 buts en 5 participations.

Du côté marocain, le regretté Ahmed Faras (1946-2025), meilleur buteur de l'histoire des Lions de l'Atlas (36 buts), domine logiquement le classement national avec 6 buts en phases finales : trois lors de la CAN 1972 au Cameroun et trois lors de l'édition 1976 en Ethiopie, où le Maroc avait été sacré champion d'Afrique.

Il est suivi par Youssef En-Nesyri, auteur de 4 buts lors des éditions 2017 (Gabon), 2019 (Egypte) et 2021 (Cameroun).

En troisième position figurent plusieurs internationaux marocains, chacun crédité de 3 buts : Khalid Labiad, Youssef Hadji, Sofiane Boufal, Houssine Kharja, Youssef El Mokhtari et Soufiane Alloudi.

La quatrième place revient à un groupe comprenant Abdeslam Ouaddou, le regretté Hassan Amcharrat "Aassila" (1948-2023), Marouane Chamakh, Abdelkarim Miri "Krimou", le regretté Hicham Zerouali, Abdelali Zahraoui, ainsi qu'Achraf Hakimi et Saïd Chiba, tous auteurs de 2 buts en phase finale.