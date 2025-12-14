Afrique: Classement Futsal FIFA - Le Maroc gagne 7 de places chez les dames, toujours 6ème chez les hommes

Le Maroc se hisse 7 de places chez les dames, toujours 6e chez les hommes

La sélection féminine marocaine de futsal a grimpé de 7 places pour atteindre le 24è rang mondial de futsal, selon le dernier Classement mondial de la discipline publié vendredi par la FIFA.

Quart-de-finalistes de la toute première Coupe du monde féminine de futsal, qui s'est déroulée du 21 novembre au 7 décembre aux Philippines, les Lionnes de l'Atlas totalisent 1001.4 points, réalisant une ascension phénoménale alors qu'elles pointaient au 65e rang fin 2024, selon un communiqué de FIFA.

La sélection marocaine domine toujours le classement africain, suivie de très loin par la Tanzanie (74è place mondiale, +8), du Sénégal (82è, +1), du Cameroun (83è, +1) et de l'Angola (84è, +1).

En tête du classement, après son sacre sans appel à l'issue du Mondial féminin de futsal, le Brésil maintient son avance comme leader. Le premier champion du monde de l'histoire de la discipline a survolé ses six matches aux Philippines, inscrivant 32 buts et n'en encaissant que quatre.

Les Brésiliennes devancent désormais l'Espagne, deuxième, de plus de 100 points. Finalistes, les Portugaises conservent leur troisième place, tandis que l'Argentine (4e, plus 2) et l'Italie (5e, plus 2) font leur entrée dans le Top 5 après avoir atteint les huitièmes de finale. Malgré quelques mouvements, les mêmes équipes qu'auparavant composent le Top 10.

L'édition inaugurale de la Coupe du monde féminine de futsal a marqué un tournant dans l'engagement de la FIFA en faveur du futsal, qui a vu l'instance investir plus de USD 100 millions depuis 2016, souligne le communiqué, notant que les fonds sont versés via le programme Forward de la FIFA et au titre des investissements pour l'organisation des Coupes du monde de futsal, masculines comme féminines (dont USD 14 millions pour les Philippines).

Publiée en mai 2024, la première édition du Classement mondial de futsal féminin de la FIFA réunissait 69 équipes. Cette 5e édition comprend désormais 91 nations, ce qui représente une augmentation de plus de 31%. Un record de 286 matches internationaux officiels de futsal féminin ont été disputés en 2025, dont 80 depuis la publication du dernier classement en août dernier.

Chez les hommes, le Top 7 mondial reste inchangé, avec le Maroc conservant son 6e rang mondial (1481,26 points).

Les Lions de l'Atlas (futsal) maintiennent leur position de leader du classement au niveau africain, suivi de loin par l'Egypte (39è -3), de la Libye (50è, -5), de l'Afrique du Sud (58è, -8) et de l'Angola (59, -1).

Tout comme leurs consoeurs, les Brésiliens terminent eux aussi l'année en tête du Classement mondial. Les sextuples champions du monde ont légèrement accru leur avance sur le Portugal et l'Espagne, respectivement deuxième et troisième.

Le seul changement intervenant dans le Top 10 voit l'Ukraine (8e) doubler le Kazakhstan (9e). Plus loin, la Pologne (19e, plus 3) et le Vietnam (20e, plus 6) intègrent le Top 20. Les Vietnamiens atteignent du même coup le meilleur classement de leur histoire.

Cinq équipes ont progressé de plus de dix places au classement : la République de Corée (57e, plus 16), le Monténégro (78e, plus 16), le Mozambique (85e, plus 12), le Danemark (61e, plus 11) et la Malaisie (70e, plus 11).