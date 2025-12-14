Maroc: Ouverture à Rabat de la 3e édition du Forum marocain des industries culturelles et créatives

La 3e édition du Forum marocain des industries culturelles et créatives (FOMICC), placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été ouverte, jeudi à Rabat.

Cette édition, organisée avec le soutien de l'Union européenne et de l'Institut français au Maroc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Fédération marocaine des industries culturelles et créatives, vise à renforcer la position des industries culturelles et créatives en tant que secteur économique prometteur, contribuant à la création d'emplois et au développement d'une économie fondée sur la créativité.

A cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que les artistes, écrivains et créateurs contribuent déjà à la croissance des industries culturelles mondiales, insistant sur la nécessité de "stopper leur migration créative, tout comme nous nous efforçons d'enrayer la fuite des cerveaux", en développant les industries culturelles et créatives africaines.

Dans une allocution lue en son nom, il a souligné le rôle crucial des grandes plateformes africaines qui offrent des circuits de distribution équitables et fiables aux artistes et créateurs locaux.

Ces plateformes affirment une voix culturelle souveraine et créent les conditions propices à l'émergence d'écosystèmes créatifs africains, a-t-il ajouté.

Pour M. Bensaid, ce forum est l'incarnation d'une ambition nationale marocaine et d'une aspiration continentale africaine, à savoir, faire des industries culturelles et créatives africaines un moteur de l'économie grâce à leur culture et leur créativité.

Pour sa part, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a relevé que les industries culturelles et créatives recèlent un potentiel considérable et des talents prometteurs, ce qui en fait un moteur essentiel de l'emploi et un moyen de renforcer le rayonnement créatif du Maroc aux niveaux régional et international.

De son côté, le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab et membre de l'Association des Régions du Maroc, Yanja El Khattat, a relevé que les initiatives dans les industries créatives et culturelles ne sont pas seulement une source d'inspiration, mais demeurent essentielles au développement des régions du Royaume et au renforcement de leur rayonnement international.

Pour Agnès Humruzian, directrice générale de l'Institut français du Maroc, les industries créatives connaissent une transformation très rapide, portée par les progrès technologiques, le développement accéléré de l'intelligence artificielle et l'émergence de talents rayonnant tant au niveau régional qu'international.

Pour sa part, Daniele Dotto, chef de délégation adjoint de l'Union européenne, a souligné que les industries culturelles et créatives offrent de nombreuses perspectives d'emploi, notamment pour les jeunes, faisant savoir que la délégation a collaboré avec le Maroc et la Fondation Hiba, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, afin de créer un cadre propice au développement des jeunes dans les industries culturelles et créatives.

Younes Boumehdi, président de la Fondation Hiba et vice-président de la Fédération des industries culturelles et créatives, a affirmé que le secteur culturel et créatif marocain connaît un véritable essor et une croissance sans précédent, ajoutant que le programme de cette année est axé sur le financement de l'entrepreneuriat créatif, l'exportation, la mobilité, l'accès aux marchés et la coopération africaine.

Selon M. Boumehdi, le forum véhicule des messages simples et représente un investissement stratégique pour l'économie, l'emploi, la cohésion sociale et le rayonnement international du pays.

Ce conclave réunit des acteurs marocains et internationaux, des professionnels, des institutions et des entrepreneurs afin d'élaborer une vision commune pour 2030 et de renforcer la contribution du secteur au développement national.

Le forum offre une plateforme de réflexion, d'échange d'expériences et de réseautage à travers des discussions, des tables rondes, des espaces dédiés à l'entrepreneuriat créatif, des ateliers pratiques et des espaces professionnels mettant en lumière les initiatives innovantes et les opportunités de développement.

Les thématiques du programme sont axées sur le financement de l'entrepreneuriat créatif, l'exportation, la mobilité professionnelle et l'accès aux marchés, la coopération africaine, la culture et le sport, les arts numériques, ainsi que les jeux et la recherche électroniques.

Des sessions sectorielles seront également organisées sur des thématiques stratégiques, telles que les données numériques, le cinéma, l'art contemporain, la mode et le design. Des rencontres professionnelles, des expositions de créations de designers marocains et des échanges directs entre entrepreneurs et professionnels seront également proposés.