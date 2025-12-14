Maroc: Karate Combat - Oussama Assli sacré champion du monde à Miami

Le Marocain Oussama Assli a été sacré champion du monde de Karate Combat (KC) dans la catégorie Welterweight (77 kg) en battant, récemment à Miami (Etats-Unis), l'Australien James Honey, double champion du monde.

Oussama Assli a décroché la ceinture d'or au terme d'un combat intense qui s'est étendu sur cinq rounds. La détermination, l'intelligence tactique et la condition physique remarquable de Assli ont fait la différence.

Ce sacre couronne un parcours impressionnant. Assli s'était qualifié pour ce combat après quatre victoires consécutives face à des adversaires de haut niveau issus de Russie, des Etats-Unis et d'Espagne, confirmant son ascension fulgurante au sein de la catégorie Welterweight.

En soulevant la ceinture d'or, il porte désormais son bilan professionnel à 21 victoires pour seulement 2 défaites, tout en conservant un parcours parfait au sein de l'organisation KC, 5 combats - 5 victoires, sans la moindre défaite.

Il devient ainsi le premier Marocain à remporter ce titre, hissant les couleurs du Maroc dans une discipline réputée pour être "l'arène des champions".