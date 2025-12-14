Cote d'Ivoire: Adjamé-Williamsville - L'indignation après la profanation de la tombe de Nadya Sabeh, un suspect interpellé

Le calme habituel du cimetière municipal de Williamsville, lieu de recueillement et de silence, a été brutalement rompu à l'aube de ce dimanche 14 décembre 2025. Il est environ 7 heures lorsque les agents du Commissariat de Police du 11e Arrondissement d'Adjamé-Williamsville sont alertés par une information anonyme faisant état d'un acte grave survenu dans l'enceinte du cimetière.

Dépêchés sur les lieux, les policiers découvrent une scène aussi choquante que bouleversante : la tombe de feue Nadya Sabeh, inhumée la veille seulement, a été profanée. Un acte d'une rare violence symbolique, qui heurte profondément la conscience collective et ravive la douleur d'une famille encore sous le choc du deuil. La profanation d'une sépulture constitue une atteinte grave à la dignité des morts et au respect dû aux rites funéraires, valeurs fondamentales de la société ivoirienne.

Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces de l'ordre, un suspect a rapidement été identifié puis interpellé. Il s'agit de K. G. S., âgé de 26 ans, présenté comme l'auteur présumé de cet acte odieux qui suscite une vive émotion au sein de la population d'Adjamé-Williamsville. Les circonstances exactes de la profanation, de même que les motivations de son auteur présumé, restent pour l'heure inconnues.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un cimetière, espace sacré où les familles viennent se recueillir, pleurer leurs disparus et trouver un semblant de paix, un tel geste laisse un profond sentiment d'incompréhension et d'amertume. Profaner la tombe d'une personne enterrée la veille, c'est non seulement troubler le repos des morts, mais aussi infliger une souffrance supplémentaire à des proches déjà éprouvés.

Les autorités policières ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Les diligences judiciaires sont en cours et le suspect devrait répondre de ses actes devant la justice. En attendant les conclusions de l'enquête, la douleur demeure vive pour la famille de la défunte et l'indignation reste forte au sein de l'opinion, rappelant la nécessité de préserver le caractère sacré des lieux de sépulture et le respect dû aux morts.