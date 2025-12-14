Cote d'Ivoire: Promotion du numérique à l'université - Un centre éco-numérique inauguré à Bondoukou

Un projet pilote qui vise à renforcer l'accès des jeunes aux compétences numériques, à encourager l'innovation verte et à créer des opportunités économiques durables a vu le jour. Cela, dans le cadre d'un vaste programme national porté par la Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica) et l'Institut global pour la croissance verte (Gggi).

Selon une note d'information, financée à hauteur de 9,15 millions de dollars US, soit plus de 5,5 milliards de Fcfa, cette initiative, établie sur la période juin 2024-novembre 2027, a démarré le 10 décembre, à travers le programme Genie, à l'université de Bondoukou. Objectif, former plus de 45 000 jeunes, dont près de 33 000 élèves et étudiants, ainsi que 675 entrepreneurs verts.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de l'université de Bondoukou, Prof. Ouattara Djakalia, a rassuré l'auditoire : « Toutes les dispositions seront prises pour garantir une gestion optimale et rigoureuse du projet. » La représentante pays du Gggi, Olola Vieyra, a mis en avant l'importance stratégique du centre : « Ce projet est un élément d'une chaîne globale qui stimule le développement et l'accès des étudiants aux outils de réflexion pour favoriser l'entrepreneuriat vert. Nous avons à coeur de renforcer les capacités et de mettre à disposition des moyens pour soutenir l'essor des secteurs liés à l'environnement, au développement durable et aux énergies renouvelables ».

Ce projet repose sur trois axes essentiels. À savoir l'amélioration de l'accès aux infrastructures et formations numériques, le soutien à l'entrepreneuriat vert via le programme Green preneurs et le renforcement du leadership durable grâce à une académie dédiée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À terme, 35 centres Genie seront déployés à travers le pays.