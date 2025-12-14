Cote d'Ivoire: Amélioration du cadre de vie - L'Anagrd réhabilite les 323 logements de la cité des ARTs de Cocody

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet communautaire de propreté et d'embellissement dénommé "Des couleurs pour ma cité", l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged) en partenariat avec la Fondation « tous unis pour Cocody », a réhabilité les 323 logements de la cité des arts de Cocody. Ces bâtiments rénovés ont été officiellement livres aux populations, le samedi 13 décembre 2025, en présence de plusieurs personnalités.

Le conseiller technique, Guillaume Tapé, représentant la directrice générale de l'Anaged, Sarrahn Teinin Ouattara, a rappelé que sa structure a lancé depuis 2022, un projet communautaire "Des couleurs pour ma cité", visant à l'embellissement et à la propreté des quartiers des villes de Côte d'Ivoire. « Le 25 juin 2024, nous avons transformé le quartier des 220 logements. Cette réussite a démontré la puissance de l'engagement communautaire », dit-il.

En effet, c'est au vu des acquis et de l'impact visible de ce projet, a insisté Guillaume Tapé, que l'Anaged a été approchée par le président du conseil d'administration de la Fondation « Tous unis pour Cocody », Eric Taba. « Nous tenons à saluer avec la plus grande ferveur, cette démarche proactive et citoyenne. Monsieur le président, votre initiative d'avoir sollicité la mise en oeuvre de ce projet ici, au coeur des 323 logements, est un exemple éloquent de leadership local et de vision partagée. Merci pour cet engagement. Ce succès est aussi le vôtre », a déclaré le représentant de la directrice générale de l'Anaged.

Pour lui, ces façades ravalées, ces couleurs éclatantes, cette propriété retrouvée ne sont pas une fin en soi, mais un nouveau départ. C'est pourquoi, il a exhorté les populations de cette belle cité, de maintenir la propreté. « Sachez que l'Anaged sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans cet engagement citoyen », a-t-il promis.

Le président de la Fondation "Tous unis pour Cocody", Eric Taba, a exprimé sa gratitude à l'Anaged pour la qualité des travaux réalisés. « Il était de mon devoir en tant que fils du quartier, de faire en sorte qu'on puisse bénéficier des bienfaits de l'Anaged », dit-il, soulignant que ce projet donne fière allure à la cité.

« Mesdames et messieurs les présidents de syndics, les mamans Eric Taba, la balle est désormais dans votre camp. Que dis-je, dans notre camp. Nous tous résidents, méritons la confiance de l'Anaged qui vient de nous livrer ces bâtiments qui ont été rénovés », a plaidé Eric Taba, annonçant que le ministre-gouverneur va bientôt faire bénéficier aussi de jardins dans de différentes cités.

Doh Elise, porte-parole des mamans Eric Taba de la cité des arts a souligné que cette action s'inscrit dans la droite ligne des actions gouvernementales sous la vision éclairée du Président de la République Alassane Ouattara qui se soucie du bien-être environnemental de chaque citoyen. « Soyez rassuré monsieur le représentant de la directrice générale, qu'un comité de suivi sera mis en place pour strictement veiller au maintien de la salubrité des réalisations qui ont été faites », dit-elle.

Adolphe Yace au nom des résidents et Olivier Adopo, représentant les présidents des syndics, ont exprimé leur gratitude à l'Anaged pour cette action salutaire. "Cela a permis de transformer durablement notre environnement. La cité des arts présente aujourd'hui un nouveau visage. Un visage harmonieux, plus propre et accueillant », a déclaré Adolphe Yace.