Cote d'Ivoire: Faible performance exportatrice du manioc ivoirien - Gouaré Amême propose des solutions durables

Le secrétaire général adjoint du Conseil national des exportations (CNE), Gouaré Amême, est désormais Docteur.

Il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat récemment (10 novembre 2025), à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, portant sur le thème : « Stratégie nationale d'exportation dans un contexte post-crise : quelle approche opérationnelle durable ? Cas du manioc et de ses dérivés ».

S'appuyant sur une méthodologie mixte combinant enquêtes de terrain, entretiens semi-directifs et analyses statistiques, le nouveau docteur a mis en lumière plusieurs contraintes majeures à la performance exportatrice du manioc ivoirien. Il s'agit notamment de la désorganisation des acteurs, des insuffisances logistiques, des coûts de transaction élevés et de la faible coordination institutionnelle.

Devant un jury présidé par le Professeur Paul Kouassi Anoh, l'impétrant a démontré que, malgré un fort potentiel productif, la filière manioc peine à s'imposer sur les marchés extérieurs en raison de déterminants structurels et institutionnels persistants.

Selon lui, les résultats de cette recherche confirment l'hypothèse selon laquelle la réussite d'une stratégie nationale d'exportation dépend étroitement de la qualité de sa gouvernance, de la structuration des chaînes de valeur et de la capacité d'adaptation aux exigences du développement durable.

En termes de perspectives, Dr Gouaré Amême a appelé à une reconfiguration des politiques d'appui à l'exportation, à une meilleure valorisation industrielle du manioc et à une intégration effective des producteurs dans les marchés régionaux. Il a toutefois relevé plusieurs défis à relever, notamment la faiblesse du financement sectoriel, le déficit de coordination interinstitutionnelle et l'absence de mécanismes incitatifs en faveur de la transformation locale.

Au terme de la soutenance, le jury lui a décerné la mention « Très honorable ».

Actuellement secrétaire général adjoint du Conseil national des exportations de Côte d'Ivoire, organe consultatif de l'État chargé d'appuyer la mise en oeuvre de la Stratégie nationale d'exportation (SNE) et de renforcer la compétitivité des filières exportatrices, Dr Gouaré Amême est également titulaire d'un Master 2 en développement durable, obtenu en 2019 à la Chaire Unesco de l'Université Félix Houphouët-Boigny.