Cote d'Ivoire: Indénié-Djuablin - Des jeunes d'Aniassué reçoivent leurs attestations de fin de formation du projet THIMO

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la composante Travaux à Haute Intensité de Main-d'OEuvre (THIMO) du projet Contrat de Désendettement et de Développement - Emploi Jeunes, phase 3 (C2D3), plusieurs dizaines de jeunes de la sous-préfecture d'Aniassué, localité située à 22 kilomètres au sud d'Abengourou, ont reçu leurs attestations de fin de formation.

La cérémonie officielle de remise des attestations s'est tenue le 11 décembre 2025 à Aniassué, en présence des autorités administratives, des responsables régionaux ainsi que des bénéficiaires du projet.

Représentant Wouadja Essay, président du Conseil régional de l'Indénié-Djuablin, Assia Renaud, vice-président dudit conseil, s'est réjoui de la concrétisation des efforts consentis dans le cadre de ce programme. Selon lui, le projet C2D3 illustre un engagement collectif visant à bâtir une région plus forte, plus prospère et plus inclusive.

« Ce projet répond à un besoin vital, celui de l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers leur insertion socio-économique », a-t-il déclaré.

Il a, par ailleurs, rappelé que la région de l'Indénié-Djuablin bénéficie de trois composantes majeures du projet C2D3. La première concerne les Activités Génératrices de Revenus (AGR) et les Micro et Petites Entreprises (MPE), dont 550 jeunes bénéficient, pour un financement global de 141 millions de FCFA. La deuxième composante porte sur les Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC), avec 650 bénéficiaires, pour un montant de 52 millions de FCFA. Quant à la troisième composante, dédiée aux Travaux à Haute Intensité de Main-d'OEuvre (THIMO), elle bénéficie d'un financement de 88 millions de FCFA.

À cette occasion, Assia Renaud a exhorté les bénéficiaires à ne pas considérer leurs attestations comme une finalité, mais plutôt comme un levier vers l'autonomisation financière et une insertion durable dans le tissu socio-économique local.

Cette exhortation a été appuyée par Mme Khaltoum Yasmine Diaby, sous-préfète d'Aniassué, qui a souligné que le projet C2D3 constitue un instrument clé de la politique gouvernementale en matière d'insertion socioprofessionnelle des jeunes, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage et la précarité.