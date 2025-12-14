Afrique de l'Ouest: Sommet de la CEDEAO - Le Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné représente le Chef de l'Etat à Abuja

Le Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, a quitté Abidjan ce dimanche 14 décembre 2025 à destination d'Abuja, au Nigeria, où il représente le Président de la République, Alassane Ouattara, au 68e Sommet ordinaire des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

Selon un communiqué officiel de la Présidence de la République, cette rencontre de haut niveau réunira les dirigeants ouest-africains autour des grands enjeux qui affectent la sous-région, notamment les questions politiques, sécuritaires et économiques.

Au cours de ce sommet, les Chefs d'État et de Gouvernement examineront plusieurs rapports stratégiques, dont celui relatif à l'état de la Communauté, les conclusions de la 55e Réunion ordinaire du Conseil de Médiation et de Sécurité, ainsi que les avancées du Programme de la monnaie unique de la Cedeao.

La participation de la Côte d'Ivoire à ce sommet traduit l'engagement constant des autorités ivoiriennes en faveur de l'intégration régionale, de la stabilité politique et de la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest.

Ce rendez-vous d'Abuja s'inscrit dans un contexte sous-régional marqué par des défis sécuritaires persistants et la nécessité de renforcer la coopération économique entre les États membres de la Cedeao.