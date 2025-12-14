Cote d'Ivoire: Tournoi de reconnaissance - L'EMGA A dompte l'Amicale des Pros

Vainqueur de la 4e édition des sports collectifs des Forces armées avec le Bataillon de Commandement et de Soutien (BCS), le Colonel-Major Kouamé Bi Jean-Luc a tenu à rendre un vibrant hommage à ses jeunes coéquipiers, le samedi 13 décembre 2025, à travers l'organisation d'un tournoi de reconnaissance.

À cet effet, six formations de maracana ont répondu à l'appel de l'homme fort du Centre opérationnel interarmées. Il s'agit des équipes de l'EMGA A et B, de l'Amicale des Pros, des Jeunes du Camp, de RDM ainsi que de l'AET Maracana Club.

Au terme de phases de poules âprement disputées, suivies de demi-finales particulièrement engagées, l'EMGA A et l'Amicale des Pros se sont retrouvées en finale pour une confrontation très attendue.

Le sprint final a finalement tourné à l'avantage de l'EMGA A, emmenée par un remarquable « El Loko ». Auteur d'une performance XXL tout au long de la compétition, le Colonel-Major Kouamé Bi Jean-Luc, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est une nouvelle fois illustré en inscrivant le but décisif dans les ultimes instants de la rencontre. Cette réalisation a permis à l'EMGA A de s'imposer sur le score de 3 buts à 2 et de rafler la mise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Président de l'AET Maracana, le Colonel Oulai Vital a salué l'esprit de fraternité, d'amitié et de fair-play qui a prévalu tout au long de la compétition. « Bravo à tous pour le fair-play et félicitations à l'EMGA A pour sa brillante prestation », a-t-il déclaré.

La compétition s'est achevée dans une ambiance conviviale autour d'un somptueux repas, scellant ainsi cette journée placée sous le signe de la reconnaissance et de la cohésion.

Il convient de rappeler qu'au récent tournoi de sports collectifs militaires organisé par le Bureau des sports des armées, le BCS avait réalisé une véritable razzia en s'adjugeant trois trophées : deux en maracana (dames et hommes) et un en basketball. Cerise sur le gâteau, le prix du meilleur buteur avait été décerné au Colonel-Major Kouamé Bi Jean-Luc, auteur de six (06) réalisations.