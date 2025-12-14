Cote d'Ivoire: Soutenance/Diplomatie économique ivoirienne - Kouadio Lydin du Mena obtient la mention très bien du jury

Kouadio Lydin, chargé de la rédaction des Propositions de Projets (PdP), de la formulation des requêtes aux bailleurs de fonds et de la planification des activités des projets à la DCEP au ministère de l'éducation nationale et de l'Alphabétisation, obtient avec brio son master professionnel en diplomatie, protocole et relation internationale à la suite d'une soutenance au Campc Cocody, le jeudi 11 décembre 2025.

Son travail de recherche a porté sur la diplomatie économique ivoirienne : stratégies et impacts sur les pays de l'Uemoa de 2011 à 2023.

Son mémoire a analysé comment cette diplomatie économique, progressivement institutionnalisée, a contribué à redéfinir les rapports économiques et politiques entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Uemoa entre 2011 et 2023.

Il a mis en lumière un ensemble de stratégies diplomatiques hybrides (ambassades, Cepici, forums, diaspora, partenariats régionaux et multilatéraux) et en a examiné les effets sur les IDE, le commerce intra-Uemoa, l'emploi, la productivité et la réduction de la pauvreté.

Kouadio Lydin a montré également comment cette dynamique renforce un leadership régional ivoirien, tout en suscitant des tensions liées aux asymétries structurelles et aux perceptions d'hégémonie.

Les résultats confirment des impacts économiques, politiques et institutionnels significatifs, mais soulignent la nécessité d'un leadership plus inclusif et d'une gouvernance régionale partagée.

En conclusion, selon le travail de Kouadio Lydin, la diplomatie économique ivoirienne apparaît comme un levier majeur de transformation des économies et des institutions de l'Uemoa entre 2011 et 2023.

Elle a permis d'adosser la reconstruction nationale à une stratégie d'influence régionale, combinant attractivité, projets structurants et initiatives diplomatiques.

Au vu de son travail, l'enjeu désormais est de faire évoluer ce leadership vers un modèle plus coopératif, fondé sur la solidarité, la coresponsabilité et la gouvernance partagée au sein de l'Uemoa

Un travail qui a convaincu le jury présidé par Konin Severin, prof titulaire d'histoire à l'Université Fhb. Il avait à ses côtés, Bamba Abdoulaye , maître de conférence en Histoire des relations Internationales Contemporaines, directeur de mémoire, Gnamien Yao et Dr. Zriga Lazare, membre. A l'unanimité, ils lui ont octroyé la mention très bien avec félicitations.