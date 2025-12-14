Cote d'Ivoire: Concours de beauté/Miss intercommunal - Mlle Tah Nouraline de Yopougon remporte la couronne

14 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Mlle Tah Nouraline de la commune de yopougon, âgée de 19 ans est sacrée miss intercommunale 2025. La première dauphine est mlle Sacko Halima, 25 ans de la commune de Cocody. Et la deuxième dauphine vient de la commune de Songon. Elle se nomme Mlle Mobio Espérance Débora. Elle est 19 ans.

La grande finale de ce concours de beauté a vu défiler au total 22 belles filles dont certaines ont été éliminées au fur et à mesure jusqu'au dernier passage où 5 d'entre elles ont séduit le public et le jury qui au finish a choisi trois. L'évènement s'est passé à l'espace Jeckad sis à Cocody 2 Plateaux 7e tranches.

La miss de cette première édition est repartie avec la somme de 2 millions de Fcfa, des contrats publicitaires et d'autres lots en nature et en espèces.

Sa première dauphine empoche une enveloppe d'un million de Fcfa et des lots. Quant à la deuxième dauphine, il lui a été remis une enveloppe de 500.000 Fcfa.

Chacune des 19 candidates en compétions a reçu 50 000 Fcfa et des lots en nature et en espèces.

Ce concours de beauté est une vitrine de communication selon Traoré Kasoum, président du comité d'organisation. « J'ai pensé à Miss Intercommunale pour essayer de mettre nos communes en compétition, dans une composition saine et dans un esprit de communion pour unir nos communes. Nous voulons aussi faire la promotion de nos communes, et mettre en lumière les beautés cachées de ces différentes communes », a-t-il expliqué.

A l'en croire, ces beautés qui ont compéti sont des miss des différentes communes du pays. Elles ont été choisies après une présélection en complicité avec les comités locaux de concours miss communale.

