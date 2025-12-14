Afrique: PSG - Ibrahim Mbaye, un samedi parfait avant de rejoindre le groupe pour la CAN

À 11 h, il apprend qu'il est convoqué par Pape Thiaw pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Le soir même, il délivre deux passes décisives face au FC Metz en Ligue 1 et remporte dans la foulée le titre d'homme du match. À seulement 17 ans, le jeune ailier a tout simplement vécu une journée de rêve.

Ibrahim Mbaye, qui avait inscrit son premier but de la saison en Ligue 1 face à Rennes la semaine dernière, a été récompensé par une titularisation contre le FC Metz par Luis Enrique. Le Titi parisien s'est de nouveau distingué, et de la plus belle des manières. Très remuant sur son couloir gauche, il a fait vivre un calvaire au latéral droit ivoirien Koffi Kouao.

L'ailier sénégalais l'a éliminé avec facilité avant de servir Quentin Ndjantou, auteur du deuxième but du club de la capitale à la 39e minute de jeu. I. Mbaye a multiplié les courses et les dribbles. Il était inarrêtable, insaisissable. Puis vint la 63e minute. Sur une contre-attaque, il lance parfaitement Désiré Doué, qui fait le break en inscrivant le troisième but parisien. Il a finalement été remplacé dans les derniers instants du match sous quelques applaudissements d'un public messin qui en avait plus qu'assez de lui. Le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le score de 3 buts à 2 et prend provisoirement la tête du classement.

Il était dans le dur malgré son jeune âge. Son coach lui offrait des minutes, mais l'ailier de 17 ans ne parvenait ni à convaincre ni à être décisif. C'est dans cette période délicate qu'est arrivé l'appel de Pape Thiaw, qui l'a convoqué pour représenter le Sénégal. Titularisé face au Kenya, Mbaye a délivré deux passes décisives et marqué son premier but en sélection.

Depuis cette parenthèse internationale, il semble complètement relancé. Avec le Paris Saint-Germain, il affiche désormais un but et deux passes décisives en trois matchs. La mayonnaise façon Luis Enrique commence à prendre. Le technicien sait ce que vaut son jeune poulain et l'accompagne au quotidien pour l'aider à exploiter toute l'étendue de son potentiel.

Désormais, place à la CAN. Il aura sans doute un rôle important à jouer avec le Sénégal.