Congo-Kinshasa: Les milices des Wazalendos se dotent d'un directoire pour organiser la riposte à l'Est

En République démocratique du Congo, les miliciens wazalendos se sont dotés samedi 13 décembre d'un « directoire exécutif national ». Réunis à Kinshasa, les représentants des groupes armés venus de plusieurs provinces, notamment de l'Est, ont décidé d'encadrer et de coordonner à l'échelle nationale les activités de leur coalition. Reste à savoir si ce mouvement contrôlera les hommes sur le terrain, dans l'est du pays, et s'il parviendra à coordonner tous les groupes actifs.

Officiellement appelée les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), la coalition des miliciens wazalendos a procédé à des élections mêlant vote secret, consensus et cooptation. Ces groupes ont élu Dady Saleh au poste de directeur exécutif national, tandis que le député de la majorité Willy Mishiki a pris la tête du Conseil d'administration de la coalition.

Avec cette organisation, les groupes armés alliés des forces armées congolaises (FARDC) cherchent notamment à reconquérir les territoires perdus. En ligne de mire figure la ville stratégique d'Uvira, prise le 10 décembre par les rebelles du groupe AFC/M23 : « Il y aura des task forces, mais en priorité, la récupération en urgence d'Uvira, annonce le professeur Dady Saleh. Parce que s'ils traversent Kalemie, c'est un sérieux problème. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Centralisation devenue urgente

La coalition revendique plus de 250 groupes armés issus principalement du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de l'Ituri, du Maniema et de la Tshopo. Cette centralisation et mise en commun sont devenues urgentes, explique Me Paluku Matofali.

« Nous sommes en train de perdre des milieux, des terres, parce que nous oeuvrons en ordre dispersé, déplore le secrétaire général chargé des affaires juridiques. Et quand nous sommes arrivés ici à Kinshasa, nous avons retrouvé plus de six coordinations nationales des VDP : une cacophonie intolérable. Vous allez dans tel bureau, par exemple, aux FARDC, parce qu'il faut aller chercher des munitions là-bas. On vous dit, "mais tel mouvement revient d'ici. Et toi, tu viens d'où ? Toi, tu viens de quel mouvement ?" On vous chasse. »

La coalition fait part d'un manque de munitions et évoque par exemple « un groupe de 100 personnes avec 10 armes », ou des armes avec « des munitions incompatibles ».

Tensions avec les FARDC

De leur côté, les autorités congolaises affichent leur soutien aux Wazalendos, mais aucun membre du gouvernement n'a pris part à cette rencontre. Sur le terrain, les relations avec l'armée restent parfois tendues, menant parfois à des affrontements. La nouvelle coordination assure toutefois vouloir harmoniser les actions et veiller au respect des droits de l'homme.