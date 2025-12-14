Plusieurs capitales, dont Londres, Paris, Le Caire et d'autres villes à travers le monde, ont connu des marches et des manifestations renouvelant leur soutien et leur solidarité avec les Forces Armées lors de la Journée de la loyauté pour la patrie.

Les participants à ces défilés ont affirmé leur soutien aux forces armées, exprimé leur rejet de tout rôle des Émirats arabes unis dans le Quartet et ont demandé de classer la milice du Soutien rapide comme organisation terroriste.

Mohamed Sayed Ahmed Al-Jakoumi, coordinateur des forces nationales, a déclaré devant un rassemblement de Soudanais à la Maison du Soudan au Caire que ce qui se passe au Soudan est une invasion étrangère soutenue et appuyée par les Émirats arabes unis.