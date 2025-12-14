Soudan: Des marches Soudanaises dans plusieurs capitales soutiennent les Forces Armées

14 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Plusieurs capitales, dont Londres, Paris, Le Caire et d'autres villes à travers le monde, ont connu des marches et des manifestations renouvelant leur soutien et leur solidarité avec les Forces Armées lors de la Journée de la loyauté pour la patrie.

Les participants à ces défilés ont affirmé leur soutien aux forces armées, exprimé leur rejet de tout rôle des Émirats arabes unis dans le Quartet et ont demandé de classer la milice du Soutien rapide comme organisation terroriste.

Mohamed Sayed Ahmed Al-Jakoumi, coordinateur des forces nationales, a déclaré devant un rassemblement de Soudanais à la Maison du Soudan au Caire que ce qui se passe au Soudan est une invasion étrangère soutenue et appuyée par les Émirats arabes unis.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.