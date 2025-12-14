Congo-Kinshasa: Rejet du projet d'édit budgétaire 2026 du Kongo-Central

14 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'assemblée provinciale du Kongo-Central a déclaré non recevable le projet d'édit budgétaire, exercice 2026, à l'issue de la plénière tenue samedi 13 décembre à Matadi.

Sur les 31 députés provinciaux présents, 20 ont voté contre le projet d'édit budgétaire et 10, pour. Par conséquent, le texte est rejeté.

« Le ministre a répondu aux préoccupations par catégories. Les honorables députés ont estimé que leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte de manière satisfaisante. Chaque député a suivi attentivement ses explications et, finalement, la majorité a conclu que les préoccupations n'avaient pas été rencontrées », a déclaré Billy N'tunga, rapporteur de l'assemblée provinciale du Kongo-Central, cité par l'ACP.

Quelques heures après le rejet du projet d'édit budgétaire 2026, le gouverneur de province, Grâce Nkuanga Masuangi Bilolo, a convoqué une réunion extraordinaire du conseil des ministres provinciaux pour le lundi 15 décembre 2025, à Matadi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans cette invitation, signée par le secrétaire du gouvernement provincial, Jules Masuangi, figurent également les points à l'ordre du jour, notamment « l'examen du projet d'arrêté provincial portant sur le budget 2026 du Kongo-Central ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.