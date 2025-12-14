Congo-Kinshasa: Rejet du projet d'édit budgétaire 2026 du Kongo-Central

L'assemblée provinciale du Kongo-Central a déclaré non recevable le projet d'édit budgétaire, exercice 2026, à l'issue de la plénière tenue samedi 13 décembre à Matadi.

Sur les 31 députés provinciaux présents, 20 ont voté contre le projet d'édit budgétaire et 10, pour. Par conséquent, le texte est rejeté.

« Le ministre a répondu aux préoccupations par catégories. Les honorables députés ont estimé que leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte de manière satisfaisante. Chaque député a suivi attentivement ses explications et, finalement, la majorité a conclu que les préoccupations n'avaient pas été rencontrées », a déclaré Billy N'tunga, rapporteur de l'assemblée provinciale du Kongo-Central, cité par l'ACP.

Quelques heures après le rejet du projet d'édit budgétaire 2026, le gouverneur de province, Grâce Nkuanga Masuangi Bilolo, a convoqué une réunion extraordinaire du conseil des ministres provinciaux pour le lundi 15 décembre 2025, à Matadi.

Dans cette invitation, signée par le secrétaire du gouvernement provincial, Jules Masuangi, figurent également les points à l'ordre du jour, notamment « l'examen du projet d'arrêté provincial portant sur le budget 2026 du Kongo-Central ».