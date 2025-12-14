Ile Maurice: Un repère de drogués à l'abandon inquiète les habitants de Stanley

La colère monte à mesure que l'inquiétude grandit, à Stanley, Rose-Hill. Les habitants dénoncent une situation devenue insoutenable sur un terrain abandonné d'environ 600 toises qui s'est transformé au fil du temps en un véritable repère pour toxicomanes.

«Le terrain n'est pas nettoyé, il n'est surveillé par personne... C'est devenu une nuisance totale», déplore un habitant, photos à l'appui. Des seringues usagées jonchent le sol, témoignant des injections pratiquées sur place. Outre l'insalubrité, c'est la sécurité des familles qui préoccupe. Le terrain se trouve en effet non loin d'une zone où les jeunes se réunissent pour faire du sport. «Il n'est pas loin du parking du Quorum. Ce lieu aussi est devenu un repère pour les drogués», précise un autre résident.

Les habitants affirment avoir déjà interpellé le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, le ministre des Sports, Deven Nagalingum et le junior minister au Tourisme, Sydney Pierre, à ce sujet. Mais pour l'heure, la situation reste inchangée. «Nous espérons que le Deputy Prime Minister prendra ce dossier en main et qu'il fera bouger les choses. On ne peut plus vivre avec la peur au ventre», lâche un père de famille.

Autre sujet d'inquiétude : la distribution de méthadone. Selon plusieurs résidents, après avoir récupéré leur dose quotidienne devant la station de police de Stanley, certains bénéficiaires resteraient groupés à proximité. Une présence jugée intimidante, surtout en cette période festive. «On ne connaît pas les intentions de tout le monde. Les habitants ont peur de sortir le soir», souffle une habitante.

Contactée, la mairesse de Beau-Bassin - Rose-Hill, Gabriella Batour, assure être pleinement consciente de la situation. «Ce terrain fait l'objet de nettoyages réguliers. Mais les toxicomanes y reviennent à toute heure. La police est informée et nous travaillons avec elle pour renforcer les patrouilles. De notre côté, nous allons également interpeller les propriétaires afin qu'ils clôturent leurs terrains. C'est une mesure indispensable», déclare-t-elle.