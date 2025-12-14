Afrique de l'Est: Le Président du CST reçoit un message écrit de son frère, le Président de la République du Soudan du Sud

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu aujourd'hui un message écrit du Président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, portant sur les relations bilatérales entre les deux pays et les perspectives de coopération commune dans les divers domaines.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre aujourd'hui à une délégation de haut niveau de la République du Soudan du Sud, présidée par Tut Galwak, conseiller du président Salva Kiir pour les affaires sécuritaires.

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur Muawiya Osman Khalid, a déclaré à la presse que la rencontre a porté sur les liens qui unissent les peuples des deux pays, précisant que le Président du Conseil de souveraineté a donné ses directives à tous les organes de l'État, sur les niveaux ministériel et technique, de s'engager avec leurs homologues du Soudan du Sud pour examiner les questions d'intérêt commun, notamment dans les secteurs vitaux représentant l'énergie, le pétrole, le commerce et l'économie, ainsi que les relations politiques entre les deux pays.

Il a fait allusion aux positions de l'État du Soudan du Sud, tant au niveau du gouvernement que du peuple, qui soutiennent le Soudan.

Pour sa part, le ministre des Affaires Étrangères de l'état du Soudan du Sud, Mandi Simaya, a expliqué que le message du président Salva Kiir à son frère, le Président Al-Burhan, s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles, précisant que la rencontre a abordé un certain nombre de sujets et que les deux parties ont échangé les points de vue à ce sujet, soulignant la fermeté des relations bilatérales entre le Soudan et la République du Soudan du Sud. Il a ajouté que la rencontre a également abordé les questions de l'industrie du pétrole, du commerce et de l'investissement.

Il a dit que le Soudan et le Soudan du Sud avaient convenu de la nécessité que les délégations des deux pays s'engagent dans des réunions bilatérales et techniques pour traiter les questions d'intérêt commun.