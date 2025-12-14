Addis-Abeba — Une série de dialogues publics organisés à l'échelle nationale rassemble citoyens et hauts responsables gouvernementaux dans plusieurs grandes villes d'Éthiopie, dans le but de passer en revue les acquis des réformes engagées, d'identifier les défis persistants et de fixer les priorités du développement national.

Placés sous le thème « Les vertus de Guba : les réalisations de l'État de Medemer », ces forums se déroulent notamment à Semera, Assosa, Jigjiga, Debre Birhan, Bonga et Mizan Aman.

Ces rencontres réunissent un large éventail d'acteurs, dont des leaders religieux, des aînés, des jeunes, des femmes, des entrepreneurs, des investisseurs, ainsi que des professionnels et des universitaires, assurant ainsi une participation inclusive et représentative.

D'après les organisateurs, l'objectif de ces échanges est de consolider les progrès réalisés grâce à une collaboration étroite entre l'État et la population, tout en recueillant directement les avis des citoyens sur des questions clés telles que la consolidation de la paix, l'amélioration des services publics et la mise en oeuvre des grandes initiatives nationales.

Les débats s'inscrivent dans la philosophie de l'État de Medemer, fondée sur l'unité, la responsabilité collective et la promotion de solutions locales face aux enjeux nationaux.

À Semera, les participants ont mis en avant une participation politique renforcée, un partage plus équitable des bénéfices du développement et l'essor de l'agriculture irriguée.

Mohammed Abdulqadir, intervenant au forum, a souligné que les projets de développement menés dans la région Afar profitent à l'ensemble du pays, ajoutant que les principes d'égalité et d'équité se traduisent désormais concrètement sur le terrain.

De son côté, Endashaw Tassew, membre du Comité exécutif du Parti de la prospérité et administrateur en chef de la région d'Éthiopie centrale, a insisté sur l'importance d'une coopération durable dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les mines et le développement numérique.

La ministre de la Justice, Hanna Araya Selassie, a pour sa part réaffirmé l'engagement du gouvernement à lutter contre le trafic d'êtres humains et a appelé la jeunesse à faire preuve de discipline et de responsabilité pour préserver l'avenir du pays.

À Assosa, les habitants ont exprimé leur satisfaction face aux progrès enregistrés en matière de paix et de développement. Dans la région Somali, Halima Hassan, directrice du Bureau des femmes et des affaires sociales, a annoncé l'ouverture de marchés de week-end élargis visant à atténuer le coût de la vie pour les populations locales.

Les participants et les responsables ont globalement salué les avancées observées dans les domaines de la paix, du développement urbain, de l'agriculture et du tourisme, tout en soulignant la nécessité de renforcer davantage les services de base.

Ils ont également indiqué que cette série de dialogues se poursuivra dans les semaines à venir, afin de garantir que les préoccupations et propositions du public se traduisent par des actions concrètes, consolidant ainsi une vision nationale commune axée sur l'unité et le progrès collectif.