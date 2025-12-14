Ghana: Arrestation d'un cybercriminel accusé de faire partie d'un réseau d'escroquerie sentimentale

Au Ghana, un célèbre influenceur a été arrêté lors d'une opération conjointe menée avec le FBI. Celui qui se fait appeler «Abu Trica» sur les réseaux est notamment accusé de faire partie d'un réseau d'escroquerie sentimentale en ligne visant des personnes âgées, résidant aux États-Unis. Une cyber-arnaque qui, selon les autorités ghanéennes, aurait généré plus de huit millions de dollars de revenus, en deux ans.

Il s'agit d'un réseau d'arnaque sentimentale en ligne, dopé à l'intelligence artificielle, visant à séduire - la plupart du temps des personnes âgées américaines - par le biais de faux comptes sur les réseaux sociaux, afin d'obtenir de l'argent ou des biens de valeur. Ce réseau officiait depuis 2023.

L'influenceur ghanéen Frederick Kumi, alias Abu Trica, est présenté par les autorités ghanéennes comme l'un des cybercriminels les plus connus du pays. Son arrestation, jeudi 11 décembre, a été rendue possible après plusieurs mois d'enquête menée conjointement entre plusieurs institutions ghanéennes, Interpol et le FBI, indique le communiqué de l'Office ghanéen de lutte contre la criminalité économique et le crime organisé.

Un train de vie luxueux

Abu Trica était notamment connu au Ghana pour ses nombreux posts Instagram dans lesquels il présentait, à ses plus de 100 000 followers, un train de vie luxueux. Actuellement détenu au Ghana, il sera extradé prochainement vers les États-Unis où l'influenceur risque jusqu'à 20 ans de prison, précise le communiqué.

En août 2025, ce sont trois ressortissants ghanéens qui ont été arrêtés puis extradés vers les États-Unis, également pour des faits d'escroquerie sentimentale en ligne, ayant causé un préjudice de plus de 100 millions de dollars pour les victimes, selon les autorités américaines.