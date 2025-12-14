Ethiopie: États-Unis - Les Ethiopiens privés de TPS disposent désormais de 60 jours pour quitter le pays

Donald Trump poursuit sa répression contre l'immigration. Le président américain a mis fin, vendredi 12 décembre, au statut légal temporaire des citoyens éthiopiens vivant aux États-Unis, un mois après avoir fait de même pour les ressortissants du Soudan du Sud. Pour l'administration Trump, en effet, l'Éthiopie ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de ce statut.

Près de 5 000 Éthiopiens bénéficiaient jusqu'ici du statut légal temporaire, le TPS. Ce statut est accordé aux personnes dont le pays d'origine a subi une catastrophe naturelle, un conflit armé ou un événement exceptionnel. Il permet notamment aux exilés de pouvoir bénéficier d'un permis de travail et d'être protégés contre une expulsion.

Les Éthiopiens pouvaient prétendre au TPS, depuis le 12 décembre 2022, alors que le pays sortait tout juste de deux ans de guerre au Tigré. Cependant, aujourd'hui, même si le conflit est terminé, cette région du nord de l'Éthiopie reste sous tension, une situation dont fait totalement abstraction Donald Trump qui, depuis le début de son second mandat, en janvier 2025, s'est lancé dans une véritable campagne anti-migrants.

Pour Yohannes Woldemariam, professeur de Relations internationales à l'université du Colorado, cette décision n'aura « pas de conséquences sur les relations entre Washington et Addis Abeba. Les conditions de vie de la diaspora n'intéressent pas le Premier ministre Abiy Ahmed. Pour le dirigeant, ces personnes, en exil, qui s'expriment davantage sur la politique éthiopienne depuis l'étranger, représentent plutôt une menace. »

Les Éthiopiens, privés de TPS, disposent désormais d'un délai de 60 jours pour quitter les États-Unis.