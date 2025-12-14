Congo-Kinshasa: La Croix-Rouge tente d'apporter une réponse d'urgence à Uvira, un «défi majeur»

Depuis mardi, la principale frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi, à Gatumba, est fermée côté burundais, alors que la ville d'Uvira était menacée par la rébellion AFC/M23 qui y est entrée le lendemain. Selon le HCR, plus de 40 000 Congolais ont fui ces derniers jours les combats dans la plaine de la Ruzizi et à Uvira pour se réfugier au Burundi.

Cette fermeture de la principale frontière entre la RDC et le Burundi complique les déplacements de population ainsi que l'accès à l'aide humanitaire, dans une zone déjà très instable.

Sur place, le Comité international de la Croix-Rouge décrit des mouvements de plus en plus risqués, comme le décrit à RFI, Valeria Caccavo, responsable du CICR pour le Sud-Kivu.

« Du fait que la frontière, au niveau de Gatumba est fermée, il y a des personnes qui descendent vers le sud de la province du Sud-Kivu, donc vers le littoral où ils tentent de prendre la voie du Lac et de traverser dans des embarcations pour arriver de l'autre côté, vers le Burundi. C'est difficile, à ce stade d'avoir des précisions par rapport aux chiffres.

« Nous avons cherché à acheminer des médicaments ainsi que du matériel pour la réponse d'urgence, par plusieurs voies. Nous avons aussi mobilisé une équipe chirurgicale mobile pour aller renforcer la réponse et la prise en charge des blessés, au niveau de l'hôpital général. Evidemment qu'avec les conditions actuelles d'accès, nous cherchons encore une manière de faire un tri des médicaments essentiels pour la réponse d'urgence à Uvira. Cela reste un défi majeur », souligne Valeria Caccavo, responsable du CICR pour le Sud-Kivu.