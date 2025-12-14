Bénin: Chabi Yayi, le fils de l'ancien président Boni Yayi, a été arrêté à son domicile

14 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Jean-Luc Aplogan

Chabi Yayi, secrétaire aux relations extérieures du parti d'opposition Les Démocrates et fils de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, a été arrêté à son domicile, à Cotonou, ce dimanche 14 décembre. Les raisons de son interpellation ne sont pas encore connues, mais des enquêtes sont en cours, après l'échec de la tentative de coup d'État du dimanche 7 décembre 2025.

C'est au petit matin que l'arrestation de Chabi Yayi a été officiellement confirmée par son parti, Les Démocrates. Dans la nuit, ses proches avaient donné l'alerte signalant que le domicile du fils de l'ancien président était encerclé par les forces de sécurité, lourdement armées.

Le domicile a été perquisitionné durant l'opération, aboutissant à la saisie de plusieurs appareils, notamment des ordinateurs, selon nos sources. Depuis, les responsables de son parti ont multiplié les concertations téléphoniques et affirment ignorer, à ce stade, les motifs de l'arrestation de leur secrétaire aux relations extérieures.

Selon nos informations, Chabi Yayi a été conduit à la direction de la police judiciaire, en périphérie de Cotonou où l'un de ses conseils devrait le rejoindre. Ce qui est établi, c'est que l'enquête annoncée - après l'échec de la tentative de coup d'État - pour identifier auteurs, complices et commanditaires a démarré rapidement avec plusieurs arrestations, selon nos sources

Les Béninois attendent une prise de parole officielle, probablement celle du procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), pour connaître les premiers résultats des investigations.

