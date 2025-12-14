Afrique de l'Est: L'Éthiopie intensifie ses initiatives économiques afin de renforcer l'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique.

Addis-Abeba — Selon des spécialistes reconnus, l'Éthiopie poursuit une dynamique proactive visant à consolider la coopération économique et à approfondir l'intégration régionale au sein de la Corne de l'Afrique.

S'exprimant auprès de l'ENA, des experts ont indiqué que le pays renforce de manière constante son engagement en faveur de la paix, du développement et de l'intégration régionale, à travers des initiatives concrètes et coordonnées.

Kebede Gerba, chercheur en droit international de l'eau, a expliqué que la valorisation des ressources naturelles de l'Éthiopie engendre des effets bénéfiques qui dépassent largement le cadre national.

Il a souligné que les grands projets d'infrastructures jouent un rôle déterminant dans la promotion de l'intégration économique et d'une croissance inclusive à l'échelle régionale.

Grâce à des investissements soutenus dans des infrastructures stratégiques, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports, l'Éthiopie s'est affirmée comme un acteur clé de l'intégration régionale.

Le développement de projets hydroélectriques majeurs et la mise en place de réseaux d'interconnexion électrique ont permis l'exportation d'énergie vers les pays voisins, renforçant ainsi l'interdépendance économique et les bénéfices partagés.

Par ailleurs, l'amélioration et l'extension des principaux corridors routiers reliant l'Éthiopie à Djibouti, au Kenya, au Soudan et à la Somalie ont contribué à intensifier les échanges commerciaux, à réduire les coûts logistiques et à faciliter l'accès aux ports et aux marchés régionaux.

Ces avancées, a précisé Kebede Gerba, illustrent le rôle moteur de l'Éthiopie dans la connectivité régionale à travers le développement des infrastructures énergétiques et de transport.

De son côté, Fethi Mahdi, vice-président de la Commission permanente des affaires étrangères et de la paix de la Chambre des représentants du peuple, a rappelé que la contribution historique de l'Éthiopie aux luttes de libération du continent africain reste profondément ancrée dans la mémoire collective.

Il a également indiqué que l'engagement constant du pays, ainsi que ses actions concrètes en faveur de la paix et de la sécurité régionales, ont été largement salués sur la scène internationale.

Tilahun Tefera, chercheur principal à l'Institut d'études politiques, a pour sa part souligné que l'Éthiopie collabore étroitement avec les pays voisins dans un esprit de bon voisinage, en vue de promouvoir un développement partagé et une croissance durable.

Il a insisté sur le fait que ces initiatives privilégient une coopération globale, un développement commun ainsi que l'instauration d'une paix et d'une sécurité durables dans la Corne de l'Afrique.

Selon l'ensemble des experts consultés, l'Éthiopie a consolidé son rôle régional en approfondissant ses relations pacifiques avec ses voisins afin de favoriser une prospérité commune.

Ils ont en outre mis en avant le fait que les peuples de la région partagent des valeurs et des identités communes, soulignant ainsi la nécessité d'une utilisation équitable, juste et mutuellement bénéfique des ressources régionales.