Ile Maurice: Gujadhur vs Foo Kune - La dernière ligne droite

La saison hippique 2025 touche à sa fin, mais le suspense reste entier dans la course au titre tant convoité du championnat des écuries. À deux journées du baisser de rideau, prévu le week-end prochain, deux écuries se détachent nettement : l'écurie Ramapatee Gujadhur et l'écurie Paul Foo Kune. Avec seulement 18 courses restantes, dont la prestigieuse Coupe d'Or, la bataille promet d'être palpitante jusqu'à la dernière foulée.

Actuellement, l'écurie Gujadhur occupe la tête du classement avec des stakes money cumulésde Rs 4841100. L'établissement, fondé en 1904, démontre une fois encore la solidité de sa structure et sa capacité à performer dans les moments clés. En embuscade, l'écurie Paul Foo Kune affiche un total de Rs4110100, soit un écart d'environ Rs731000. Si cela semble conséquent, il n'a pourtant rien d'insurmontable, surtout avec le deux journées de courses au programme la semaine prochaine, et la Coupe d'Or, susceptible de bouleverser complètement le classement.

La Coupe d'Or, qui se tiendra le 21 décembre, sera sans doute l'épreuve décisive de ce duel au sommet. Ce Groupe1 sur une distance 1600m, réservé aux highest rated horses, est la dernière classique du calendrier hippique. Avec des stakes money d'environ Rs 600000 pour le vainqueur, elle représente une opportunité unique pour prendre un avantage décisif ou combler son retard.

L'écurie Gujadhur possède cependant un atout majeur : un éventail large et qualitatif de prétendants. Parmi ses coursiers, At My Command, Zeus, Port Louis, The Mauritian et Zil Moris se profilent comme d'authentiques candidats. La profondeur de cet effectif offre plusieurs stratégies possibles à l'entraîneur, capable d'aligner à la fois expérience et vélocité.

Du côté de l'écurie Paul Foo Kune, les regards se tournent vers Cumbre Vieja, véritable trump card du yard pour cette grande finale. Toutefois, une incertitude plane sur sa participation. Les places dans les stalles seront attribuées selon le rating et l'entrée de Cumbre Vieja dépendra du quota final de partants. Le cheval se retrouve donc en position d'attente, suspendu au verdict de la sélection. Il ne faut pas non plus négliger Xavion, récemment passé de 68 à 71 au rating après une victoire convaincante lors de la 14e journée. Ce dernier pourrait bien s'inviter dans la discussion pour représenter son écurie dans la Coupe d'Or.

Nunes vs Ramsamy : Le duel à distance

Toutefois, la réalité demeure que l'écurie Foo Kune doit bénéficier de plusieurs circonstances favorables pour espérer coiffer l'écurie Gujadhur au poteau. Lors d'un entretien, le Stable Supervisor Joey Foo Kune a d'ailleurs confié que l'établissement ne visait pas nécessairement le titre de champion pour cette saison. Leur véritable objectif se situe en2026, avec un effectif totalement renforcé grâce à l'acquisition de 17 nouvelles unités. L'écurie a également indiqué être en quête d'une fine cravache capable de porter ses couleurs à un niveau supérieur la saison prochaine. Malgré tout, cette fin de saison demeure une opportunité en or pour marquer les esprits.

Au-delà du duel entre les entraîneurs, le championnat des jockeys alimente lui aussi les conversations. Manoel Nunes, leader actuel avec 18victoires, ne pourra malheureusement pas défendre ses chances lors des deux dernières journées, victime d'une fracture de la cheville il y a quelques semaines. Cette absence ouvre la porte à ses poursuivants, à commencer par Kersley Ramsamy, deuxième avec 13 victoires. Le Mauricien devra toutefois réaliser un véritable tour de force pour refaire son retard sur le leader. Un défi ardu, mais dans le monde du sport hippique, rien n'est jamais écrit d'avance.

À la veille de cette fin de saison, une certitude s'impose : la saison 2025 se terminera dans une atmosphère électrique. Chaque course pourra faire basculer le classement et chaque décision stratégique aura son importance. Les écuries Ramapatee Gujadhur et Paul Foo Kune joueront le tout pour le tout, tandis que les jockeys tenteront eux aussi de s'illustrer avant le clap de fin. Le public, lui, n'a plus qu'à se préparer pour un week-end riche en émotions et en rebondissements.