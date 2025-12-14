Afrique de l'Est: Le président du CST reçoit un message écrit du président du Sud Soudan

14 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil souverain de transition, le Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu aujourd'hui un message écrit de son frère, le Président de la République du Sud Soudan , Salva Kiir Mayardit, concernant les relations bilatérales entre les deux pays et les perspectives de coopération dans les divers domaines.

La rencontre a eu lieu en présence d'une délégation de haut niveau du Soudan du Sud, dirigée par le Conseiller du Président Salva Kiir aux affaires de sécurité Tut Goluak.

Le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Maawiya Osman Khalid, a déclaré dans une conférence de presse que la réunion a porté sur les liens qui unissent les peuples des deux pays. Il a précisé que le Président du Conseil souverain avait instruit toutes les agences de l'État, aux niveaux ministériel et technique, de collaborer avec leurs homologues sud-soudanais pour examiner les questions d'intérêt commun, en particulier dans les secteurs vitaux que sont l'énergie, le pétrole, le commerce et l'économie, en plus des relations politiques bilatérales.

Il a également souligné le soutien constant du gouvernement et du peuple du Sud Soudan au Soudan.

Pour sa part, le Ministre des Affaires étrangères du Sud Soudan , Mandy Siamaya, a expliqué que le message du Président Salva Kiir à son frère, le Président Al-Burhan, s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles.

Il a indiqué que la rencontre a abordé plusieurs sujets et que les deux parties ont échangé leurs points de vue, confirmant la solidité des relations bilatérales entre le Soudan et le Sud Soudan.

La réunion a également porté sur les questions relatives à l'industrie pétrolière, au commerce et à l'investissement.

Enfin, il a affirmé que le Soudan et le Sud Soudan ont convenu de la nécessité d'impliquer les délégations des deux pays dans des réunions bilatérales et techniques pour traiter les questions d'intérêt commun.

