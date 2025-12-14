Soudan: Le Chef de mission soudanaise à Londres reçoit une délégation des communautés arabes au Royaume-Uni

14 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le chef de la mission à l'ambassade du Soudan à Londres, l'ambassadeur Babiker Alsadig a reçu une délégation du Congrès des Communautés Arabes au Royaume-Uni lors d'une visite de solidarité avec le Soudan.

La délégation, qui composée d'intellectuels, de journalistes, de professeurs d'université, d'avocats et d'activistes, a exprimé son soutien total au Soudan et à l'intégrité de son territoire. Un dialogue ouvert a porté sur la situation au Soudan, l'ambassadeur soulignant que le pays fait face à une agression extérieure menée par la milice Janjawid, et insistant sur la protection des citoyens et la préservation de la souveraineté nationale.

L'ambassadeur a également évoqué les graves violations à Darfour et dans les autres États, notamment génocide, déplacements forcés et changements démographiques, mettant en garde contre la considération de la milice comme un acteur politique. Il a passé en revue les efforts du gouvernement soudanais et les exploits des forces armées, ainsi que les initiatives de retour volontaire et de reconstruction, notant que la vie reprend progressivement dans la majorité des États.

La délégation a conclu sa visite par une visite de l'exposition permanente de l'ambassade, qui documente les violations de la milice et présente les faits relatifs à la situation au Soudan à travers photos et documents.

